شكرا لقرائتكم خبر عن من صيدلية جدتك.. علاج الكحة الناشفة بـ 8 طرق منها ملعقة عسل والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلنا نتذكر صيدلية الجدات الموجودة فى كل منزل والتى تضع بها العديد من الإسعافات الأولية عند حدوث أى شئ مفاجئ.. "ميكروكروم" أو شريط لاصق أو دواء للكحة، وبجانب هذه الصيدلية فى مطبخ الجدات يوجد أيضاً حلول وعلاجات من الطبيعة للأمراض المختلفة، والكحة الناشفة أحد الأعراض الشائعة لعدوى كورونا وكذلك أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل: نزلات البرد، لذا نقدم بعض العلاجات المنزلية لعلاج السعال الجاف أو الكحة الناشفة من صيدلية جدتى.

علاج الكحة الناشفة بطرق طبيعية الماء الدافئ

حافظ على شرب الماء الدافئ لأن البقاء رطبًا مهم جدًا يمكن أيضًا تناول الماء الدافئ والشوربة والأعشاب لعلاج التهاب الحلق والسعال الجاف، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات والتي تساعد أيضًا على تعزيز مناعتنا وتخفيف المخاط المتراكم الموجود في الجهاز التنفسي الزنجبيل يقلل السعال.

العسل الخام

يعد العسل الخام أحد أقدم العلاجات المنزلية لعلاج السعال لأنه يهدئ الحلق ويقلل من الالتهاب، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات والتي تخفف أيضًا من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية الطفيفة.

الكركم

مضاد للفيروسات ومطهر كبير وله خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تعافي الجسم بالكامل يحتوي الكركم على الكركمين ويساعد على تخفيف السعال وأعراض الربو الأخرى.

العرقسوس

يساعد العرقسوس على تخفيف الألم، وتصفية البلغم، وتخفيف السعال. كما أنه يساعد في تقليل تهيج الحلق واحتقانه ويمكن صنعه بسهولة في المنزل.

أوراق النعناع

بما أن النعناع يحتوي على المنثول فإنه يخدر أعصاب الحلق ويقلل من نوبات السعال الجاف المتكررة يزيل احتقان الحلق، ويضاف إلى الشاي فيعطي إحساساً مهدئاً.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب معين يعرف باسم الكابسيسين فهو يربط مستقبلات الألم ويسبب إحساسًا حارقًا مما يحسن حساسية الحلق ويتحكم في السعال الجاف إلى حد ما.

الغرغرة بالمياه المالحة

من أفضل العلاجات المنزلية وأكثرها فعالية وهو مفيد جداً في علاج التهاب الحلق والسعال، كما أنه يخفف من التهاب الحلق ونوبات السعال.

العلاج العطري

يتطلب العلاج بالروائح بضع قطرات من زيت الكافور في الماء الساخن يساعد استنشاق البخار في تخفيف أعراض السعال الجاف وهو أحد العلاجات المنزلية الرائعة للسعال الجاف.