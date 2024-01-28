شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات إفطار صحية لمرضى السكر تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرضى السكر عليهم الالتزام بنظام غذائي وصحى معين حتى يستطيعوا التغلب على اختلالات نسب السكر في الدم التي يحدثها مرضهم، فهذا المرض يمكن مصاحبته وعدم المساس بنسبته طالما يلتزم المريض به بنظام حياتي وغذائي ورياضي مناسب لحالته ووفقًا لاستشارة المختص المتابع للحالة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا فإن هناك بعض الوجبات التي يمكن لمريض السكر أن يبدأ بها يومه، ومنها وجبات صحية ولا تحتوي على السكر وغنية بالألياف والبروتين المهم له، ومنها:

- الزبادي اليوناني أحد أهم أنواع الزبادي الذي يحتوي على كم هائل من البروتين ويعمل على التحكم في نسب السكر في الدم لأنه يبطئ من عمليه الهضم ويمكن إضافة المكسرات او التوت الطازج أو بعض أنواع الفاكهة قليلة السكريات.

- بياض البيض من الخيارات الهامة الغنية بالبروتين وقليلة الدهون كما أنها تفيد في الإمداد بالطاقه وتحد من اختلالات نسب السكر في الدم صباحا ويمكن وضع الفلفل الأخضر عليها أو بعض الخضروات أو بعض الجبن منزوع الملح

- الحليب قليل الدسم جيد جدا لمرضى السكر يمكنهم بدء يومهم به كوجبة إفطار بسيطه وسريعه

- يمكن صنع المعجنات من دقيق الحبوب الكاملة وهو الدقيق الصحي المفيد لمرضى السكر ويمكن بدء يومك بها

- الشوفان الحبة الكاملة يحتوي على نسب عالية جدا من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تشعر مريض السكر بالشبع ويمكن رش القرفه عليه مع إضافة بعض الفاكهة قليلة السكر او المجففه منخفضة السكريات ويكون افطارا صحيا وشهيا