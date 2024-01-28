شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أمراض تنفسية يمكن أن تسبب مشاكل لرئتيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين جميع الأجزاء العاملة في جسم الإنسان، يدير الجهاز التنفسي بعضًا من أهم الوظائف التي تبقينا على قيد الحياة، هذه المجموعة من الأعضاء، التي تحتوي على الفم والأنف والحنجرة والرئتين، تتيح لنا التنفس والتحدث، وإدارة درجة حرارة الجسم، وإيصال الأكسجين إلى الأعضاء الأخرى، وإزالة ثاني أكسيد الكربون، وغيرها من العلميات الحيوية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

يمكن لعدد كبير من الأمراض أن تستهدف صحة الجهاز التنفسي، ,تعطل صحة الرئتين بطرق تحد من تلك الوظائف الأساسية، ووفقا لتقرير مجلة " discovermagazine"، نعرض فيما يلى أبرز أمراض الجهاز التنفسي التي قد يكون لها تأثير كبير على صحتك.





تتشابه أعراض الأنفلونزا مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، حيث تسبب التهاب الحلق والسعال والحمى وآلام الجسم والتعب والصداع. 2. مرض الانسداد الرئوي المزمن يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن أحد أكثر أمراض الجهاز التنفسي انتشارًا، يتكون مرض الانسداد الرئوي المزمن من مجموعة من الأمراض التي تمنع تدفق الهواء إلى الرئتين وتسبب مشاكل أخرى متعلقة بالتنفس.

1. الأنفلونزاتعود الأنفلونزا، كل شتاء مع ارتفاع حالات الإصابة بها، تقدر منظمة الصحة العالمية حدوث ما بين 290.000 إلى 650.000 حالة وفاة مرتبطة بالأنفلونزا حول العالم سنويًا.

يزيد التعرض لدخان التبغ والملوثات الأخرى من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، ويعد الأشخاص الذين لديهم مهن تتعامل مع الغبار والأبخرة والأبخرة - الشائعة في صناعات التعدين والبناء والنقل - الأكثر عرضة للمعاناة من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

3. الربو الربو، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، هو مرض تنفسي مزمن يتطلب علاجًا طبيًا مستمرًا، وينتج عنه التهاب وتورم الشعب الهوائية، مما يجعلها أضيق وتحد من حركة الهواء إلى الرئتين.

عند حدوث نوبة الربو، تتقلص العضلات في الشعب الهوائية في حدث يعرف باسم التشنج القصبي، قد تستمر نوبات الربو، والتي يمكن أن تنتج عن التعرض لمسببات الحساسية أو مرض موجود مسبقًا، لبضع دقائق فقط، أو لفترة أطول.

4. الالتهاب الرئوي يصيب الالتهاب الرئوي إحدى الرئتين أو كلتيهما مع عدوى يمكن أن تكون مميتة للأشخاص في المجموعات المعرضة للخطر، هناك أكثر من 30 سببًا للالتهاب الرئوي تنبع من البكتيريا والفيروسات والفطريات.

العدوى البكتيرية هي الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية، والذي تسببه بكتيريا تسمى العقدية الرئوية.

أما الالتهاب الرئوي الجرثومي يسبب السعال الذي ينتج المخاط والحمى والتعرق الشديد والقشعريرة وصعوبات التنفس

يشكل الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروسات ثلث جميع حالات الالتهاب الرئوي. يشترك فى الأعراض مثل العدوى البكتيرية، ولكنه قد يسبب في النهاية الصداع وألم العضلات والضعف.







6. 6. كورونا على الرغم من أن الخراب الذي أعقب جائحة كورونا قد تراجع، إلا أن الآلاف من الناس ما زالوا يموتون بسبب هذا المرض التنفسي، يسبب المرض متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، يعاني الأشخاص المصابون بكورونا من حمى وسعال وتعب يمكن أن تنشأ تأثيرات أخرى من الحالات الأكثر خطورة.

5. السلمرض السل هو خطر يهدد الجهاز التنفسي على مر العصور، وعرف فى القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين باسم الموت الأسود، وقد انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عن هذا المرض مع بدء التطعيم وتحسين تدابير الصحة العامة، ينتشر مرض السل، الذي تسببه بكتيريا المتفطرة السلية، عن طريق الهواء، تشمل الأعراض السعال لفترة طويلة مع البلغم المخلوط بالدم، وألم في الصدر، والضعف، والتعب، والتعرق الليلي، والحمى.

تشمل أعراضه مشاكل في الجهاز الهضمي، وفقدان حاسة التذوق والشم، وتغيرات في الجلد، اتضح أن فيروس كورونا لا يهاجم الرئتين فحسب، بل لديه أيضًا فرصة للإصابة بالتهاب الدماغ .