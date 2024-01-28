شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عندما ينخفض ضغط الدم؟.. اعرف المخاطر المحتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنظر دائمًا إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه خطر على صحة الإنسان، ولكن لا يعرف الكثيرون أن انخفاض ضغط الدم يمثل أيضًا خطرًا محتملاً على الصحة، فما الذي يحدث بالضبط عندما ينخفض ضغط الدم؟.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع تايمز أوف انديا.

قال الدكتورسودهير كومار، طبيب الأعصاب فى الهند، أنه عندما يكون ضغط الدم أقل من 90/60 مم، يُشار إليه بضغط الدم المنخفض. ما الذي يسبب انخفاض ضغط الدم؟ أوضح الدكتور سودهير كومار أن أسباب انخفاض ضغط الدم تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومرض باركنسون ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات وتأثير أمراض القلب، مثل الأزمة القلبية، وقصور القلب، وانخفاض معدل ضربات القلب، ومشاكل في صمامات القلب وأمراض الغدد الصماء، مثل مرض أديسون، وقصور الغدة الدرقية. علاوة على تأثير الجفاف وفقدان الدم والنزيف الداخلي والعدوى ورد الفعل التحسسي ونقص التغذية مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك ونقص الحديد يمكن أن يسبب فقر الدم. عدم تكييف القلب وانخفاض ضغط الدم الوضعيوعدم تكيف القلب، هو أحد أسباب انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأفراد يشير هذا إلى انخفاض لياقة القلب والأوعية الدموية وكفاءتها بسبب انخفاض النشاط البدني أو الراحة في الفراش لفترة طويلة.

عدم تكييف القلب وانخفاض ضغط الدم الوضعيوعدم تكيف القلب، هو أحد أسباب انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأفراد يشير هذا إلى انخفاض لياقة القلب والأوعية الدموية وكفاءتها بسبب انخفاض النشاط البدني أو الراحة في الفراش لفترة طويلة.

أثناء الخمول، تضعف عضلة القلب، وتتضاءل قدرتها على ضخ الدم. وهذا يؤدي إلى انخفاض في النتاج القلبي ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس، والتعب، غالبًا ما يتم ملاحظة عدم تكيف القلب لدى الأفراد الذين يعانون من أنماط حياة خاملة، أو يقيمون في المستشفى لفترات طويلة، أو أولئك الذين يتعافون من المرض أو الجراحة.

عندما يكون الجسم في حالة راحة أو عندما يكون الشخص مستلقيًا، يكون القلب في نفس مستوى الدماغ.

قد يعاني نفس الشخص من الدوخة مباشرة بعد الاستيقاظ. يُعرف هذا باسم انخفاض ضغط الدم الوضعي أو انخفاض ضغط الدم الانتصابي. هذه حالة ينخفض فيها ضغط الدم بشكل ملحوظ عند الوقوف من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

يؤدي التغيير المفاجئ في الوضعية إلى انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى الدوخة أو الإغماء.

تشمل الأسباب الشائعة الجفاف أو بعض الأدوية أو الحالات الطبية الأساسية التي تؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي.

قد تشمل الأعراض الدوار، وعدم وضوح الرؤية، والضعف.



المخاطر الصحية المرتبطة بانخفاض ضغط الدم المخاطر الصحية المرتبطة بانخفاض ضغط الدم 1. يرتبط ضغط الدم الانقباضي أقل من 120 مم بارتفاع خطر الوفاة بعد السكتة الدماغية بنسبة 25%. كان خطر الوفاة أعلى بين الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم والأمراض المصاحبة (مثل التدخين أو أمراض القلب أو السرطان أو الخرف).

2. ارتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية صغيرة: يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الصغيرة، والمعروفة أيضًا باسم النوبات الإقفارية العابرة منخفضة التدفق. في هذه الحالات، يتعافى الشلل في أقل من 24 ساعة، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون منها يكونون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية في المستقبل.

3. الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانتصابي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف والسكتة الدماغية. يتم تعريف انخفاض ضغط الدم الانتصابي على أنه انخفاض في ضغط الدم الانقباضي بما لا يقل عن 20 ملم زئبق أو انخفاض في ضغط الدم الانبساطي بما لا يقل عن 10 ملم زئبق عند الوقوف. أولئك الذين تم اكتشاف إصابتهم بانخفاض ضغط الدم الانتصابي هم أكثر عرضة للمعاناة من الخرف والسكتة الدماغية.

4. ارتباط على شكل حرف U بين ضغط الدم والسكتة الدماغية: أشارت دراسة إلى وجود ارتباط على شكل حرف U بين ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ارتبط التحكم العدواني في ضغط الدم (أقل من 110/65 ملم زئبق) وارتفاع ضغط الدم (≥160/100 ملم زئبق) بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

5. ارتفاع خطر السقوط: انخفاض ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى السقوط والتعرض للكسور في أي عمر؛ ومع ذلك، فإن السقوط أكثر شيوعًا بين كبار السن.

6. إصابة الكلى الحادة: يمكن أن يؤدي الانخفاض الشديد المفاجئ في ضغط الدم (بسبب الجفاف، والحروق، والالتهابات الشديدة، والصدمات، وما إلى ذلك) إلى إصابة الكلى الحادة

7. نقص تروية الكبد: وهو نقص تدفق الدم إلى الكبد، والذي يمكن أن يحدث بسبب انخفاض ضغط الدم. يمكن أن يؤدي نقص تروية الكبد إلى إصابة خلايا الكبد.