شكرا لقرائتكم خبر عن الجبنة الريكفورد.. هل العفن الموجود بها مفيد لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظمنا يحب الجبن ونضيفه إلى الوجبات المختلفة، ومن بين أنواع الجبن ذات الفوائد الصحية العديدة الجبن الريكفورد أو الجبنة الزرقاء، نتعرف على فوائدها فى السطور التالية:

الفوائد الصحية للجبن الريكفورد

وفقًا لموقع onlymyhealth فإن الجبن الأزرق هو مصدر غذائي قوي، ويوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث يحتوي على الكالسيوم لصحة العظام، والفوسفور لاستقلاب الطاقة، ومجموعة متنوعة من فيتامينات ب التي تساهم في الصحة العامة"

مصدر البروتينبالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن البروتين من مصادر غير اللحوم، فإن الجبن الأزرق هو خيار جيد، حيث إن البروتين ضروري للاستجابة المناعية، وإصلاح العضلات، يمكن أن يساهم تضمين الجبن الريكفورد في نظامك الغذائي في تلبية احتياجاتك اليومية من البروتين.

البروبيوتيك لصحة الأمعاءتعتبر الأطعمة مثل الجبن الأزرق مصدرًا طبيعيًا للبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، يرتبط الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء المتوازن بتحسين عملية الهضم، وتقوية جهاز المناعة، وحتى صحة عقلية أفضل.

خصائص محتملة مضادة للالتهاباتبعض المركبات الموجودة في الجبن الأزرق، مثل الببتيدات والأحماض الدهنية، قد تمتلك خصائص مضادة للالتهابات. ويرتبط الالتهاب المزمن بمشاكل صحية مختلفة، وقد يساهم تناول الأطعمة التي لها تأثيرات محتملة مضادة للالتهابات، مثل الجبن الأزرق، في تحسين الصحة العامة.

غنية بمضادات الأكسدةيحتوي الجبن الأزرق على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، حيث تلعب مضادات الأكسدة دورًا حاسمًا في منع الجذور الحرة، والتي، إذا تركت دون فحص، يمكن أن تساهم في الأمراض المزمنة والشيخوخة.

يدعم صحة العظاموفقًا للأبحاث، فإن المحتوى العالي من الكالسيوم في الجبن الأزرق يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام عن طريق تحسين كثافة العظام بشكل عام، كما أن الجبن الأزرق يحتوي على الفوسفور الذي يقوي الأسنان واللثة، بالإضافة إلى الكالسيوم المفيد للأسنان.