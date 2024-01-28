شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هتساعدك فى رحلة فقدان الوزن.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط للتخلص من الوزن الزائد، فعليك الاهتمام بتناول بعض الأطعمة الصحية المهمة والمفيدة أثناء اتباعك للحميات الغذائية، ويجب إدراج بعض الأطعمة بشكل يومي للحفاظ علي صحتك.

وأكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الحيل الغذائية الرائعة التي تحافظ علي صحتك أثناء اتباعك للحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، ولذا يجب عليك إدراج بعض الأطعمة، ومنها:

- الخضراوات الورقية تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والعناصر الغذائية المهمة للجسم كالحديد، والبوتاسيوم، والصوديوم، وفيتامينات مختلفة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ولذا تناولها يساعدك في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وفي نفس الوقت تغذيك. - اللحوم الخالية من الدهون يمكنك تناول اللحوم قليلة الدهون، فهي غنية بالحديد وصحية للجسم، وتمده بالعديد من العناصر المهمة، ولذا تساعد في تقليل فقدان العضلات في الجسم، ولذا عليك تناولها لأنها تساعد في حرق الدهون، وتحسن عملية الهضم، وتشعرك بالشبع لفترات طويلة. - الشوفانغني بالألياف، ولذا تناوله يعد صحي، لأنه يشعرك بالشبع لفترات طويلة، وأيضا يعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم. - الفواكه غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ولذا تناولها يعد خيارا غذائي رائع يحميك من زيادة الوزن لأنها تشعرك بالشبع لفترات طويلة، فهي غنية بالألياف، والفيتامينات كفيتامين سي وأ وب.