شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فى سن الـ 30.. اختبارات ضرورية للمرأة للحفاظ على صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول المرأة مرحلة الثلاثينيات من عمرها، يصبح من الضروري بشكل متزايد التركيز على كيفية الحفاظ على صحتها للوقاية من أي أمراض واتخاذ أي خطوات استباقية عند اكتشاف أي خطأ مبكرًا.

ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، هناك عدد من الاختبارات الصحية التي يجب إجراءها بانتظام للنساء في الثلاثينيات من العمر وتشمل التالى:

قياس ضغط الدمتعتبر فحوصات ضغط الدم المنتظمة ضرورية لتقييم صحة القلب، فارتفاع ضغط الدم، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية، اخضعى لفحص ضغط دمك مرة واحدة على الأقل كل عامين، وبشكل أكثر تكرارًا إذا كان لديك تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم.

فحص الكوليستروليقوم اختبار الكوليسترول، بتقييم مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية لديك، ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

اختبار نسبة الجلوكوز في الدميعد الاختبار المنتظم لمستويات الجلوكوز في الدم أمرًا مهمًا لمراقبة مرض السكري أو مرض السكري، فيجب على النساء المصابات بعوامل الخطر مثل السمنة أو التاريخ العائلي أو سكري الحمل أن يكونوا يقظين بشكل خاص. فحص الحوض ومسحة عنق الرحمتعتبر فحوصات الحوض المنتظمة ومسحة عنق الرحم ضرورية للكشف عن سرطان عنق الرحم وغيره من المشكلات المتعلقة بأمراض النساء، قد يختلف تكرار هذه الاختبارات بناءً على التاريخ الصحي وعوامل الخطر.

فحص الثدييجب على النساء في الثلاثينيات من العمر أن يتعرفن على أنسجة الثدي من خلال الفحوصات الذاتية والخضوع لفحوصات الثدي السريرية المنتظمة.

اختبارات وظائف الغدة الدرقيةيمكن أن تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية، مثل قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، على مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي، ويمكن أن يساعد اختبار وظيفة الغدة الدرقية من خلال اختبارات الدم في تحديد هذه الحالات وإدارتها.

اختبار كثافة العظاميمكن لاختبار كثافة العظام، تقييم صحة العظام وفحص هشاشة العظام، وإذا كانت هناك عوامل خطر مثل التاريخ العائلي أو انخفاض وزن الجسم، يجب الخضوع له بشكل متكرر.

فحص سرطان الجلدتعد فحوصات الجلد المنتظمة وفحوصات سرطان الجلد، بما في ذلك سرطان الجلد، مهمة للأفراد الذين لديهم تاريخ من التعرض لأشعة الشمس أو تاريخ عائلي من سرطان الجلد.

فحص العينيمكن أن تساعد فحوصات العين المنتظمة في الكشف عن مشكلات الرؤية وحالات العين مثل الجلوكوما، من الضروري إعطاء الأولوية لصحة العين، خاصة إذا كانت هناك مخاوف أو تاريخ عائلي لمشاكل العين.

الاختبارات الجينيةاعتمادًا على تاريخ العائلة والمخاوف الصحية الشخصية، يمكن التفكير في إجراء الاختبارات الجينية، فيمكن أن يساعد هذا في تحديد الاستعداد الوراثي المحتمل لحالات صحية معينة.