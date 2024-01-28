شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب سحرى يشعرك بالدفء مع انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد حالة من تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار، وهذه التغيرات في الطقس تزيد من الشعور بالبرودة رغم ارتداء الملابس الثقيلة، لذا يسعي الكثيرون لتناول العديد من المشروبات التي تقلل الشعور ببرودة الطقس.

وقدمت الدكتورة وفاء إبراهيم، استشاري السمنة والنحافة في كلية طب القصر العيني، مشروب سحري يساعد في الشعور بالدفء ويحمي من الإصابة بالأمراض المرتبطة بفصل الشتاء كنزلات البرد والأنفلونزا، وألم العظام والمفاصل، والمشروب هو الزنجبيل بالقرفة والكركم.

وأكدت استشاري السمنة والنحافة، أن الزنجبيل والقرفة والكركم من التوابل الآمنة، والصحية لجسم الإنسان، حيث أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ومضادات الالتهابات، والعديد من الفيتامينات المهمة للجسم، كما أن تناوله يزيد من الشعور بالدفء، حيث يطلق عليهم مشروبات حارقة، أي تزيد من الشعور بالدفء.

وأوضحت أنه يمكنك إضافة الحليب لهذا المشروب، وأيضا تحليته بالعسل الأبيض، للحصول علي مشروب يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة تحميك من أمراض الشتاء وفي نفس الوقت تزيد من شعورك بالدفء.

وعن طريقة إعداد هذا المشروب، أشارت إلى أنه يمكنك غلي كوب من المياه، وتقطيع الزنجبيل الطازج إلى قطع صغيرة، مع إضافة ملعقة صغيرة من القرفة والكركم، ووضع ملعقة العسل الأبيض عليهم وتغطية المشروب حوالي 5 دقائق قبل تناوله.