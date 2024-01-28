شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم نصائح لتجنب الجفاف في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثيرون للجفاف خلال فصل الشتاء، والسبب قلة تناول الماء والسوائل التي تحافظ على نسبة الماء بالجسم، ويقدم الدكتور إبراهيم علي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط كميات السوائل التي يحتاجها الجسم، وطرق التخلص من الجفاف خلال فصل الشتاء.

أكد استشاري السمنة والنحافة، أن الجسم يحتاج من 2 إلى 2 ونصف لتر من الماء يوميًا خلال فصل الشتاء، لحمايته من التعرض للجفاف، ويجب تناول الكمية الموصي بها للحفاظ علي نسب الماء بالجسم وتجنب الإصابة بالجفاف.

وأشار إلى أن التعرض للهواء الجاف خلال فصل الشتاء يزيد من التعرض للجفاف، لافتًا إلى أن التعرض للجفاف يزيد من التعرض لبعض التأثيرات، ومنها تقلبات المزاج، بالإضافة إلى عدم التركيز، وضعف الجهاز المناعي ويصبح قادرًا علي الإصابة بالأمراض المرتبطة بفصل الشتاء كنزلات البرد والإنفلونزا.

وأضاف، أن الحفاظ على كميات الماء بالجسم تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في الحصول علي العديد من الفوائد، ومنها:



- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وحمايته من الإمساك أو الإسهال.

-تنشيط الدورة الدموية بالجسم، والحد من تعرضها لأي مضاعفات صحية.



-ترطيب الجلد وحمايته من التقشف.



-الحفاظ علي صحة الكلي ووظائفها وحمايتها من التعرض لأي مضاعفات صحية.



وقدم استشاري السمنة والنحافة بعض النصائح للحماية من الجفاف خلال فصل الشتاء، ومنها:



-زجاجة ماء تكون صديقتك في جميع مشاويرك، وتناول الكميات الموصي بها.



-يمكنك تناول المشروبات الدافئة كالينسون والكراوية والزعتر والبابونج.



- الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف والماء تقلل من حدة الإصابة والتعرض للجفاف.