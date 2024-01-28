شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة للحد من القلق.. منها الشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الحالي الذى نعيش فيه نمر بالكثير من الأحداث على جميع المستويات سواء التي تحدث من حولنا في العالم أو تحدث في محيط أضيق مثل محيط الأسرة والعمل، هذه الأحداث قد تسبب لنا الكثير من القلق والتوتر الذى يستدعى ضرورة السيطرة عليه.

وفقًا لموقع "healthsite" يلعب النظام الغذائي دورًا في الحد من القلق من خلال تضمين عدد من الأطعمة في وجباتك نذكرها على النحو التالى:

الكُركُميحتوي على مادة الكركمين التي تعزز صحة الدماغ وتقلل من التوتر.

سمك السلمونفهو غني بالمواد المغذية أهمها أوميجا 3 التي تساعد على تعزيز المستوى الإدراكى و تحسين الحالة المزاجية التي تساعد على تقليل القلق.

الزبادييوفر الزبادي المعادن الأساسية التي قد تساعد في علاج أعراض التوتر واستقرار الحالة المزاجية ، كما يحتوي على البروبيوتيك الذي يعمل على تحسين صحتك العقلية.

الشيكولاتة الداكنةتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل القلق، وقد أشارت العديد من الدراسات أن الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة بانتظام أقل عرضة للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب

شاي أخضريحتوي على أحماض أمينية لها تأثير إيجابي على عقلك وقلقك.

البابونجله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد على تخفيف التوتر، حيث أن الأشخاص الذين يشربون هذا الشاي على مدى فترة طويلة تقل لديهم "بشكل ملحوظ" أعراض اضطراب القلق العام الشديد

البيضيحتوي على التربتوفان، وهو أمر جيد للحد من القلق.

التوت

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تعمل على تحسين صحة الدماغ.

اللوز

غني بالمواد المغذية التي تعزز صحة الدماغ.