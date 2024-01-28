شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على وجود مشكلة فى القلب لدى طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب لا تحدث فقط عند البالغين وكبار السن، فهى تصيب الأطفال الصغار، وحتى الأطفال الرضع أيضًا، بسبب بعض عيوب القلب الخلقية التي تعتبر خطيرة للغاية، فى هذا التقرير نتعرف على علامات وجود مشكلة فى القلب عند الأطفال، بحسب موقع "times now".

قال الدكتور د. سريكانث، كبير استشاريين طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفيات ياشودا بالهند أنه على عكس البالغين، نادرًا ما يكون ألم الصدر أحد أعراض الأزمة القلبية لدى الأطفال.

وأضاف: "يبدو أن العديد من الأطفال الذين يعانون من عيوب في القلب يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم أي أعراض، ولا يعرف آباؤهم أنهم يعانون من مشكلة في القلب لذا يجب على الآباء مراقبة صحة أطفالهم ليكونوا على دراية بصحة القلب والصحة العامة." أعراض مشاكل القلب عند الرضع والأطفال في الأطفال حديثي الولادة، تشمل علامات أمراض القلب صعوبة في اكتساب الوزن، أو ازرقاق الشفاه أو اللسان أو الأظافر، أو صعوبة في التغذية، أو التنفس السريع أو السريع. قد يعاني الأطفال الأكبر سنًا من خفقان القلب، أو التعب، أو ألم في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس، أو ضعف النبض. مثل هذه العلامات يجب أن تدفع الآباء إلى مراجعة طبيب الأطفال لاستبعاد أمراض القلب. أبرز مشاكل القلب عند الأطفال عيوب القلب الخلقيةعيب القلب الخلقي هو مشكلة في بنية القلب التي يولد بها الطفل، بعض هذه العيوب عند الأطفال تكون بسيطة ولا تحتاج إلى علاج، إلا أن بعضها الآخر أكثر تعقيدًا وقد يتطلب إجراء عدة عمليات جراحية على مدار عدة سنوات. أبرز مشاكل القلب عند الأطفال عيوب القلب الخلقيةعيب القلب الخلقي هو مشكلة في بنية القلب التي يولد بها الطفل، بعض هذه العيوب عند الأطفال تكون بسيطة ولا تحتاج إلى علاج، إلا أن بعضها الآخر أكثر تعقيدًا وقد يتطلب إجراء عدة عمليات جراحية على مدار عدة سنوات.

وفقا الخبراء أن أمراض القلب التاجية موجودة عند الولادة ويمكن أن تؤثر على بنية القلب وطريقة عمله. يمكن أن تؤثر على كيفية تدفق الدم عبر القلب وخروجه إلى بقية الجسم.

يمكن أن تختلف أمراض القلب التاجية من خفيفة (مثل ثقب صغير في القلب) إلى حادة (مثل أجزاء مفقودة أو سيئة التكوين من القلب).

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 1 من كل 4 أطفال يولدون بعيب في القلب يعانون من أمراض القلب التاجية الحرجة، والتي تحتاج إلى علاج خلال السنة الأولى من ولادتهم.

هذه هي الحالة التي تتضرر فيها صمامات القلب بشكل دائم بسبب الحمى الروماتيزمية، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب عدوى المكورات العقدية.

يمكن أن تؤدي العدوى إلى حالات التهابية، مما يؤدي إلى تلف الصمام المستمر.

على الرغم من شيوع عدوى المكورات العقدية، إلا أن الحمى الروماتيزمية تبدو نادرة بسبب التقدم في الأدوية، وخاصة في البلدان المتقدمة. التهاب عضلة القلب تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم التهاب عضلة القلب الفيروسي، وهي ناجمة عن جميع أشكال العدوى الفيروسية التي تسبب التهاب عضلات القلب.

فهو يعطل المسارات الكهربائية التي تشير إلى نبض القلب بشكل صحيح، مما يؤدي إلى أحد الأسباب الرئيسية للسكتة القلبية المفاجئة لدى الأطفال.

وهو أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل القلب عند الأطفال.

يقول الأطباء أن هذه الحالة تسبب التهابًا في جدران الشرايين في جميع أنحاء الجسم مما يؤدي إلى إتلاف الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بالدم.