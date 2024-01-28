شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا تمهيدا لليوم العالمى للسرطان 4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، وذلك عن الوضع العالمى لمرض السرطان، تمهيدا لليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير.

وأضافت أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية ستصدر أحدث التقديرات حول العبء العالمي للسرطان، وستنشر منظمة الصحة العالمية دراسة استقصائية شملت 115 دولة، توضح كيف أن الأغلبية لا توفر علاجًا كافيًا للسرطان، والرعاية التلطيفية.

وتسلط هذه التقديرات الضوء على العبء المتزايد للسرطان، وتأثيره غير المتناسب على السكان المحرومين، والحاجة الملحة لمعالجة عدم المساواة في مجال السرطان في جميع أنحاء العالم.

يشارك في المؤتمر كل من الدكتور فريدي براي، رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC، و الدكتورة إيزابيل سورجوماتارام، نائبة رئيس فرع مراقبة السرطان بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان، و الدكتور أندريه إلباوي، القائد الفني لشؤون السرطان، بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور بريبو بارانجو، أخصائي في مجال الأمراض غير السارية والمبادرات الخاصة، بمنظمة الصحة العالمية، و الدكتور كاري آدامز، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC).