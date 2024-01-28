شكرا لقرائتكم خبر عن لتنظيف المنزل بشكل صحى..7 نصائح ليبقى خاليًا من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بنظافة المنزل للوقاية من الأمراض يعد من أهم الحيل لتجنب التعرض للإصابات بالفيروسات والبكتيريا، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia بعض النصائح.

وأكد التقرير، أن الحفاظ على نظافة المنزل صحيًا يعد من الأمور الجيدة، وضروريًا للعيش بأسلوب حياة صحي، ولذا يجب تعديل بعض الإجراءات في عملية تنظيف المنزل لتتناسب مع البيئة المحيطة بك.

قدم التقرير اقتراحات لتنظيف المنزل لتجنب الإصابة بالأمراض، ومنها:

- تطهير الإسفنج الخاص بغسيل المواعين يمكن أن تكون إسفنجات المطبخ موطنًا لمجموعة واسعة من البكتيريا، ولذا يمكنك تطهيرها عن طريق صناعة محلول تعقيم من خلال الجمع بين الخل والماء لإبقائهم خالية من البكتيريا الضارة، وبعد 15 دقيقة من نقعها في هذا المحلول، اغسلي الإسفنجات جيدًا واتركيها تجف في الهواء. - تنظيف الأحواض والبلاعاتامنح أحواض المنزل وقتا من يومك للتخلص والقضاء على السموم بشكل طبيعي مرة واحدة في الشهر، عن طريق صب كوبًا واحدًا من الخل ونصف كوب من البيكربوناتو في الأحواض والبلاعات و بعد عشر دقائق من ظهور الرغوة والفقاعات، اشطفه بالماء الساخن، وهذا يترك مصارفك خالية من البكتيريا المسببة للأمراض، بالإضافة إلي إزالة الروائح الكريهة منها. - تنظيف الثلاجةقم بإعداد خليط التنظيف الصحي، و استخدمي محلولًا مكونًا من أجزاء متساوية من الخل والماء لتنظيف الجزء الداخلي، وهذا يعتني ببقايا الطعام بالإضافة إلى التخلص من البقع والروائح. - تنظيف ألواح تقطيع الطعام لتصبح خالية من البكتيرياألواح التقطيع تعتبر بيئة لتكوين البكتيريا الضارة، سواء كانت مصنوعة من البلاستيك أو الخشب، ولذا عليك رشها بالبيكربوناتو وبالخل ، ثم اشطفه بالماء البارد، هذا يؤدي إلى التخلص من البكتيريا العالقة ويضمن بقاء أدوات الطهي الخاصة بك آمنة وسليمة بالإضافة إلى التخلص من البقع والروائح. - تنظيف الحمامات تنظيف المراحيض بشكل صحي يقيك من الجراثيم، ولذا يمكنك تنظيفهم بمحلولًا منزليًا من الخل والبيكربوناتو، يخلصك من الجراثيم، والبكتيريا المضرة للصحة العامة. - الغسالةودع البكتيريا والفيروسات والفطريات التي ربما تكون قد انتقلت إلى ملابسك أثناء غسيلهم في الغسالة، وأضف القليل من الخل وعصير الليمون إلى دورة الغسيل للحصول على ملابس نظيفة. - تطهير الأرضيات لا تدع الغبار والجراثيم على أرضياتك، قم بالكنس أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية يوميًا للتخلص من الغبار والأوساخ ، وتابع باستخدام ممسحة مغموسة في محلول من الماء والمطهر، فهذا يحميك من الجراثيم، ويضمن أساسًا صحيًا لحياتك اليومية.