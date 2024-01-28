شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أسباب تورم العين عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تورم العين لدى الأطفال مشكلة تثير الذعر لدى الأمهات، ولكن ما هى الأسباب المحتملة لهذه المشكلة الطارئة؟ خاصة إذا كان في التورم فى العينين معا؟

من أبرز الأعراض التي تظهر على الطفل هو التورم الشديد في منطقه الجفون، أو المناطق المحيطة بالعينين، مع إحمرار شديد أو تورم في احدي العينين دون الأخرى، هذا ما أكده الدكتور عبد الله الأمين أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الأزهر.

تابع الدكتور أن أسباب تورم العينين عند الأطفال كثيرة ومختلفة خاصة أن الأطفال يعبثون بأعينهم كثيرًا فقد يلمس الطفل عينيه كثيرًا بعد تناول الطعام، دون غسل يديه أو فركها كثيرًا عند اللعب ونقل بعض الجراثيم والبكتيريا إليها مما يتسبب فى تورمها، كذلك استخدام أية قطرات للطفل دون استشارة الطبيب تسبب هذه المشكلة أيضا حتى إذا كانت قطرة ترطيب.

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر فى موقع Hercules esptometry ان الكثير من الأسباب قد تتحكم في هذه المشكلة، وظهر حالة من الانتفاخ والتورم فى العينين وحولهما، منها أن يكون الطفل قد تعرض للدغة الحشرات أو لدغات النمل أو الناموس والحشرات الأخرى، فضلا عن إذا تعرض الطفل لمادة مهيجة للحساسية

فضلا عن أن العين قد تتأثر وتصاب بالحساسية نتيجة تناول نوع من الطعام معين أو الشراب مثل الفراولة أو الموز أو حسبما يعاني الطفل من تحسسا تجاهها ، فهناك بعض الأطفال اللذين يعانون من حساسية الفول السوداني أو البندق على سبيل المثال ويتسبب لهم ذلك فى تورم العينين.