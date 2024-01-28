شكرا لقرائتكم خبر عن التغلب على التوتر يساعدك على علاج الغدة الدرقية.. تخلص منه بطرق بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت اضطرابات الغدة الدرقية شائعة للغاية في الوقت الحاضر، وهناك الكثير من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية أحدها الإجهاد والتوتر بجانب العوامل الوراثية، وبحسب الدراسات فإن الإجهاد المزمن يؤثر على الغدة الدرقية، وفقًا لموقع تايمز أوف انديا.

كيف يؤثر التوتر على الغدة الدرقية؟

عندما نشعر بالتوتر، يرتفع هرمون الكورتيزول في الجسم، كما يزداد الأدرينالين.



هذه الهرمونات يمكن أن تسبب قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.



قصور الغدة الدرقية هو عندما ينتج جسمنا كمية أقل من هرمون الغدة الدرقية مما هو مطلوب لأداء وظائف الجسم بشكل طبيعي.



يمكن أن يتفاقم التوتر أو يساهم في قصور الغدة الدرقية عن طريق تقليل إفراز الهرمون المحفز للغدة الدرقية وتقليل إنتاج T4، وهو هرمون الغدة الدرقية النشط.



وبالمثل، فإن الزيادات الناجمة عن الإجهاد في الكورتيزول يمكن أن تسبب مرض جريفز، وهو فرط نشاط الغدة الدرقية (عندما تنتج الغدة الدرقية هرمونًا أكثر مما هو مطلوب) أيضًا، عن طريق زيادة إنتاج الجسم المضاد الذي يسببه.

كل من اضطرابات الغدة الدرقية آخذة في الارتفاع في الوقت الحاضر وهناك العديد من الأسباب لذلك، أحدها زيادة مستويات التوتر في حياتنا وعدم قدرتنا على التعامل معه.

طرق التغلب على التوتريجب أن يكون هناك نهج شامل للتعامل مع التوتر الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

1. تمارين التنفس العميق والتأمل - أخذ بعض الوقت في يومك للتنفس اليقظ - حيث تركز على الشهيق والزفير من أنفاسك والتأمل ثبت علميًا أنها تقلل مستويات التوتر.



2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام - تؤدي التمارين الرياضية إلى إطلاق هرمون الإندورفين أو هرمونات السعادة.

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بأي شكل من الأشكال وسيلة رائعة للتخلص من التوتر بصرف النظر عن وجود العديد من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا. يشكو الكثير من مرضى قصور الغدة الدرقية من التعب على الرغم من تناول المكملات الغذائية الكافية، وفي هؤلاء المرضى على وجه الخصوص، تساعد التمارين الرياضية في تقليل التعب.



3. الغذاء الصحي - إن تناول طعام صحي، مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة الغنية بمضادات الأكسدة، يعد طريقة رائعة لتقليل الالتهابات في الجسم.



بعض العناصر المهمة لوظيفة الغدة الدرقية هي اليود والسيلينيوم والزنك. لذا فإن تضمين الأغذية الغنية بهذه العناصر مثل المكسرات والحبوب الكاملة والبذور يحافظ على صحة الغدة الدرقية بشكل جيد.



4. النوم - لكي يعمل الجسم والغدة الدرقية بشكل جيد، يعد النوم الجيد لمدة كافية، أي 8 ساعات على الأقل أمرًا ضروريًا.



إن وضع روتين جيد قبل النوم مثل قراءة كتاب قبل النوم وتعتيم الأضواء قد يساعد إذا كان النوم يمثل مشكلة.

يعد وجود غرفة مظلمة تمامًا بدون ضوضاء أمرًا مهمًا أيضًا للحصول على نوم جيد.



5. التوازن بين العمل والحياة: مع ظهور العمل من المنزل ومزاياه، أصبح له عيب كبير يتمثل في أن الخط الفاصل بين الحياة الشخصية والعمل يصبح ضبابيًا. هناك ساعات طويلة وتوقيتات وأهداف ومواعيد نهائية غير منتظمة تجعل التوتر يتسرب إلى حياتنا. لذا فإن تقسيم العمل والوقت الشخصي أمر مهم للغاية. إن أخذ فترات راحة متعددة في اليوم يمكن أن يمنح وقتًا منتعشًا ويحسن الإنتاجية.