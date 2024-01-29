شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تؤكد لك أن هذا الشخص نرجسي.. وما هى خطوات التشخيص السليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصية النرجسية هي تلك الشخصية التي تعاني من اضطرابات كثيرة أفرزت شخصية لها بعض السمات المعقدة، التي تؤثر بشكل سلبي على علاقاته مع الأشخاص الآخرين وكذلك على قدرته فى التعاملات اليومية وغيرها من العلاقات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوت المعني بالصحة العامة.

وتابع التقرير أن أغلب من يعانون من اضطرابات الشخصية النرجسية هذا الاضطراب العميق يعانون بشكل كبير من التناقضات في الشخصية، ولا يشعرون بالتعاطف أبدًا مع غيرهم من الأشخاص، فلا يشعرون بالحزن ولا الفرح تعاطفًا مع غيرهم، بعض المشاعر الأخرى تسيطر عليهم وهي أنهم يستحقون كل شيء وعليهم أن يحظوا بكل المنافع، وأن هذا الأمر من حقهم.

وأضاف التقرير أن اضطراب الشخصية النرجسية يجعل الشخص المصاب به في حالة غيرة دائمًا من غيره والاعتقاد الدائم أنهم يسرقون منه نجاحه ويحسدونه على الدوام، فضلاً عن أنه يشعر دائمًا أنه عظيم ومميز وغير قابل للمقارنة ودائما متفوق ولكنه قد يعاني من بعض العقبات، فضلاً عن أنه يكون استغلاليًا دون أن يشعر بذلك، فقد يستغل كل ميزات الشخص الذي أمامه دون الرغبة في معاملته بالمثل، يكون هذا الشخص متغطرسًا وشديد القوة والمواقف في أغلب الأحيان.

أكد التقرير أن الكثير من العوامل النفسية والطفولة والبيئة التي نشأ فيها هذا الشخص تؤثر بشكل كبير على تعامله مع الآخرين وتجعل اضطرابه يظهر بشكل واضح، بعض العوامل النفسية وعوامل الوراثة أيضًا قد تتحكم في مدى إصابة الشخص بهذا الإضطراب

يمكن تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية، من خلال الكشف المباشر من خلال المختص النفسي على هذه الشخصية وإخضاعه لبعض الإختبارات والعلامات من خلال استبيان يملؤه المريض وكذلك إجراء حديثا معه يؤكد اصابته من عدمها، فإذا وجد الطبيب لديه أثناء الحديث تضخم بشعوره بالذات وحاجاته الدائمة الى الثناء والمدح الدائم مع بعض العلامات الأخرى اكد إصابته على الفور