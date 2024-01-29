شكرا لقرائتكم خبر عن يعني أيه فيبروميالجيا؟.. نصائح للتعامل مع ألم المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال إنخفاض درجات حرارة الطقس، وبرودته، يزداد فرص الإصابة بألم المفاصل والعضلات، وهذا العرض يطلق عليه الفيبروميالجيا، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع Healthshots سنتعرف أكثر عن طرق إدراة أعراضه.

الفيبروميالجيا هى حالة مزمنة تعرض المصاب بها لألم يصعب تحمله بالإضافة إلي الشعور بالتعب الشديد وألم يصعب تحمله في العضلات والمفاصل، وقد تعرض الشخص لإضرابات النوم، وتقلبات المزاج، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

ويمكن أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم أعراض الألم العضلي “الفيبروميالجيا”، بسبب برودة الطقس التي تعرض المفاصل والعضلات للتيبس الشديد.

وقدم التقرير بعض النصائح لإدارة أعراض الفيبروميالجيا فيالشتاء، ومنها: