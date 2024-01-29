شكرا لقرائتكم خبر عن يعني أيه فيبروميالجيا؟.. نصائح للتعامل مع ألم المفاصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خلال إنخفاض درجات حرارة الطقس، وبرودته، يزداد فرص الإصابة بألم المفاصل والعضلات، وهذا العرض يطلق عليه الفيبروميالجيا، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع Healthshots سنتعرف أكثر عن طرق إدراة أعراضه.
الفيبروميالجيا هى حالة مزمنة تعرض المصاب بها لألم يصعب تحمله بالإضافة إلي الشعور بالتعب الشديد وألم يصعب تحمله في العضلات والمفاصل، وقد تعرض الشخص لإضرابات النوم، وتقلبات المزاج، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.
ويمكن أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم أعراض الألم العضلي “الفيبروميالجيا”، بسبب برودة الطقس التي تعرض المفاصل والعضلات للتيبس الشديد.
وقدم التقرير بعض النصائح لإدارة أعراض الفيبروميالجيا فيالشتاء، ومنها:
- ابق دافئًاارتدي طبقات من الملابس ألثقيلة، وتدفئة المنزل. - ممارسة الرياضة بانتظامتمارين رياضية يوميا تعد من الحيل الجيدة لتنشيط الدورة الدموية وتقوية المفاصل والعضلات، وتصبح أكثر مرونة بسبب الدفيء الناتج عن ممارسة الرياضة، ولذا يمكنك المشي . - حافظ على رطوبة جسمكيمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم الألم، و لذلك، اشرب الكثير من الماء للمساعدة في الحفاظ على وظيفة المفاصل والعضلات، وأيضا المشروبات الدافئة، مثل شاي الأعشاب، يمكن أن تكون مهدئة. - إدارة التوترتقليل التوتر، مثل التنفس العميق أو التأمل تساعدك في الشعور بالسعادة والاسترخاء، والحد من الأعراض. -احصل على قسط كافٍ من النومقم بتهيئة بيئة نوم مريحة باستخدام الفراش الدافئ . - النظام الغذائي المتوازنتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة. - المكملات الغذائية فيتامين د أو أحماض أوميجا 3 تعد من الأمور المهدئة لألم المفاصل.
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