شكرا لقرائتكم خبر عن يعني إيه فيبروميالجيا؟.. نصائح للتعامل مع ألم المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال انخفاض درجات حرارة الطقس، وبرودته، يزداد فرص الإصابة بألم المفاصل والعضلات، وهذا العرض يُطلق عليه الفيبروميالجيا، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع Healthshots سنتعرف أكثر عن طرق إدارة أعراضه.

الفيبروميالجيا هى حالة مزمنة تعرض المصاب بها لألم يصعب تحمله بالإضافة إلى الشعور بالتعب الشديد وألم يصعب تحمله في العضلات والمفاصل، وقد تعرض الشخص لاضطرابات النوم، وتقلبات المزاج، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

ويمكن أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم أعراض الألم العضلي “الفيبروميالجيا”، بسبب برودة الطقس التي تعرض المفاصل والعضلات للتيبس الشديد.

وقدم التقرير بعض النصائح لإدارة أعراض الفيبروميالجيا في الشتاء، ومنها: