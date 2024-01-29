شكرا لقرائتكم خبر عن الباحث عن المثالية.. كيف يمكن لهذا الاضطراب أن يؤثر على صحتك العقلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البحث عن المثالية والكمال مشكلة يعاني منها البعض، لا يدرك هؤلاء أنهم يعانون من هذه المشكلة ويعتقدون أنهم يفعلون الصواب، حيث تظهر عليهن أعراض تشبه المثالية الحادة، والرغبة في تطبيقها في كل شيء، لا يقبلون الأخطاء ولا يمررون أية نواقص، يشعرون بالقلق الشديد والحزن الشديد عندما يواجهون أي نقص في أعمالهم أو في علاقتهم مع الآخرين، يعانون على الدوام من مشكلات اجتماعية لأنهم يغضبون سريعًا مقابل أي شخص طبيعي يخطئ ويصيب.

هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس المعني بالصحة العامة، والذي أكد أن من يعاني من الرغبة في الوصول إلي المثالية والكمال التام يعانى اضطرابًا قد يؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية والنفسية، خاصة في الدرجات المتقدمة منه وفي الحالات التي تعاني من غضب شديد واكتئاب نتيجه عدم وصولهم للمثالية، ومن أهم هذه التأثيرات الخطيرة:

التعب الشديد والإجهاد الحاد إذا فشلوا في إنجاز مهمتهم على أكمل وجه

التأخير الشديد في إنجاز المهمات نتيجه رغبتهم في جعلها مثالية إلى أقصى درجة مما يجعلهم أغلب الوقت في حاله فشل وحزن

الشعور بالدونية وقلة احترام الذات لأنهم دائما ما يربطون قيمتهم بقيمة انجازهم ومثاليته مما يجعلهم في مهب اضطراب تدني احترام الذات مما يؤثر على صحتهم العقلية والنفسية

الإصابة بالقلق الشديد ونوباته لأنهم دائما يسعون لحقائق غير موجودة ودرجات مثالية غير حقيقية

يعانون من الاكتئاب: أغلبهم يعاني من هذا الاضطراب ومن اعراضه الشديدة

العزلة التامة الإجتماعية والوحدة وفساد كل علاقتهم الاجتماعية مما يؤثر على سلامتهم النفسية والعقلية

نوبات توتر حادة إضافة إلى أعراض الاكتئاب الحادة التي تصيب أغلبهم

نوبات من الخوف الشديد تصيبهم نتيجة خوفهم من الفشل

تأثر تطورهم الشخصي وتصبح شخصيتهم مضطربة الى أقصى درجه

تأثر تطورهم المهني والاجتماعي بشكل كبير مما يؤثر على سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإنخراط في المجتمع