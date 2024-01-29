شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأعراض الجلدية الظاهرة على بعض مرضى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد يؤدي إلى ظهور أعراض كثيرة ومتشعبة، فالكبد هو العضو المسئول عن تصفية الدم وتخليص الجسم من سمومه، فهو العضو الأهم والأشمل وأية تليفات أو مشكلات به تسبب الكثير من الأعراض المرضية في الجسم.

وذكر تقرير نشر في موقع كيورا أن هناك الكثير من الأعراض الجلدية التي تظهر على جسم المريض بمشكلات في الكبد، ومن أبرز هذه الأعراض:

اصفرار الجلد أحد أهم الأعراض التي تظهر على أغلب المرضى بالكبد ومشكلاته باختلاف درجات الإصابة وذلك نتيجه تراكم البيليروبين في الدم.

اصفرار بياض العين بشكل واضح فلا يصبح بياض العين ناصعًا كما في الأصحاء.

ظهور بعض الأوعية الدموية على سطح الجلد بشكل متداخل وهي عبارة عن أعراض جلديه ناتجة عن زيادة هرمون الاستروجين، بسبب عدم قدرة الكبد على التعامل مع الهرمونات بشكل عام وهرمون الاستروجين بشكل خاص فيظهر هذا العرض كإشارة على الاصابة بالمرض

ظهور الكثير من الكدمات على جسم مريض الكبد نتيجة تخثر الدم بسهولة في حالته لأن الكبد لا ينتج الكثير من البروتينات في تلك الحالة، مما يؤدي إلى ظهور الكدمات بمجرد الاصطدام أو التعرض لصدمات خفيفة

قد تظهر حول العينين بعض العلامات نتيجة الإصابة بأمراض الكبد، نتيجة زيادة نسب الكوليسترول في جسم للمريض الكبد.