شكرا لقرائتكم خبر عن مخاط الأنف السميك يكشف لك أسباب ومشكلات مرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكوين المخاط الأنفي أمر طبيعي وبديهي يحدث على مدار اليوم في الممرات الانفية، ومن خلال الجيوب الانفيه أيضا، الكثير من المشكلات المرضية والأسباب تسبب تغيرات في شكل وقوام المخاط الذي يخرج من الأنف وفقا لتقرير نشر في موقع هيلز كارد المعني بالصحة العامة

تابع التقرير موضحا أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل المخاط سميكا وأبيضا، ويكون ملحوظا معه زيادة في كمية هذا المخاط فهو الذي يمنع دخول الغبار، والملوثات الى الحلق والأمعاء.

من أهم الأسباب التي تجعل المخاط سميكا هو عدم ترطيب الجسم بدرجة كافية والتعرض للجفاف، فكلما كان الجسم رطبا كلما كان المخاط صحي،والكثير من الأسباب قد تؤدي إلى جفاف الجسم منها العرق الزائد وممارسة الرياضة الزائدة وعدم شرب الماء الكافي يؤدي ذلك كله إلى عدم ترطيب الجسم، وبالتالي يتحول المخاط لهذا القوام.

الإصابة بالحساسية أحد أهم الأسباب التي تغير من قوام المخاط وتجعله سميكا بشدة حساسية الأنف هي الأشهر، وحينها تتسبب الحساسية في زيادة في كم المخاط الذي ينتج في الأنف.

التهابات الجيوب الأنفية أحد الالتهابات الشائعة التي تصيب الكثيرين من خاصة في فصل الشتاء، ويكون سببا أيضا في تكوين هذا المخاط وجعله سميكا.

الطقس الجاف، يؤثر بشكل كبير على حالة الأنف والممرات الأنفية ويجعلها أكثر جفافا مما يؤدي إلى ظهور هذا المخاط الشديد السمك والقسوة كما ان بعض العدوى بعض أنواع العدوى التي يعاني منها البعض مثل الالتهابات البكتيرية أو الإصابة بالفيروسات يسبب أيضا أن يكون الممرات جافة وبالتالي تكوين مخاط اكثر سماكة.