أسباب ضيق التنفس وعلاجات منزلية مجربة وسريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يكون ضيق التنفس مخيفًا للجميع وهو حالة غير مريحة تجعل الرئة ضعيفة للحصول على الهواء الكامل وعلى الرغم من أن جميع حالات ضيق التنفس لا تتعلق بعدوى COVID-19 ، فمن الضروري دائمًا توخي الحذر بشأن هذه الأعراض.

قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة لفترة قصيرة. قد يشعر الآخرون بذلك على المدى الطويل أو عدة أسابيع أو أكثر. يحدث هذا أيضًا حتى بعد تسلق بضع مجموعات من السلالم أو عند المعاناة من البرد.

يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي إلى تحسين أعراض ضيق التنفس.

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أسباب ضيق التنفس

يمكن أن يحدث ضيق التنفس. بسبب عوامل مختلفة، مثل التهابات الجهاز التنفسي والربو وأمراض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب وفقر الدم والسمنة.

يمكن أن يكون ضيق التنفس حالة طبية طارئة إذا كان مفاجئًا وشديدًا ويرافقه أعراض أخرى مثل ألم في الصدر أو ارتباك أو شفاه مزرقة أو أظافر أو عدم القدرة على الكلام.

قد تشير هذه العلامات إلى حالة خطيرة ، مثل نوبة قلبية أو انسداد رئوي، تتطلب عناية طبية فورية.

العلاجات المنزلية لضيق التنفس

الالتهابات التنفسية و البكتيرية والفيروسية .

التعرض للهواء البارد وحبوب اللقاح والغبار.

أمراض الجهاز التنفسي و الربو .

مرض الانسداد الرئوي المزمن .

أمراض القلب و قصور القلب .

الحساسية المفرطة.

فقر دم.

العلاجات المنزلية لضيق التنفس

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إذا لم يكن ضيق التنفس شديدًا ، فيمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية. فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها عندما تكون الأعراض قابلة للتحكم.

الجلوس إلى الأمام

قد يساعد الميل إلى الأمام أثناء الجلوس على استرخاء الجسم ويساعد على التنفس بسهولة فعند الشعور بضيق التنفس، يمكن تجربة الجلوس على كرسي مع ترك القدم على الأرض ، وإمالة الصدر قليلاً إلى الأمام. والمحافظة على استرخاء عضلات الكتف والرقبة.

التنفس العميق

التنفس بعمق باستخدام عضلة البطن قد يساعد على التحكم في ضيق التنفس.

التنفس من الفم

واحدة من أبسط تمارين التنفس التي تساعد على إبطاء وتيرة التنفس بسرعة فيمكن إراحة عضلات الرقبة والكتف. ثم التنفس ببطء من خلال الأنف ، مع إبقاء الفم مغلقًا ثم التنفس ببطء من خلال الشفتين .

النوم بطريقة مريحة

قد يعاني العديد من الأشخاص من ضيق في التنفس أثناء النوم بشكل مستقيم. يساعد النوم بطريقة مريحة على استرخاء جسمك والمجاري الهوائية.

استنشاق البخار

في بعض الأحيان قد يحدث ضيق في التنفس بسبب تراكم المخاط السميك في الشعب الهوائية. يعيق التنفس بسهولة. قد يؤدي استنشاق البخار إلى تسييل المخاط السميك ويساعد على تخفيف ضيق التنفس.

تناول القهوة

قد يقلل تناول القهوة من ضيق التنفس فهي تساعد على إرخاء العضلات ومجرى الهواء. يساعد الكافيين على تحسين ضيق التنفس لدى المريض المصاب بالربو.

الزنجبيل وتقليل التهاب الرئة

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل التهاب الرئة. قد يساعدك شرب شاي الزنجبيل الدافئ أو الماء على تهدئة التنفس .

الكركم مضاد للالتهابات

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا و للالتهابات تبقيك بعيدًا عن جميع أنواع العدوى ويمكن أن تساعد في تقليل ضيق التنفس.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تساعد أطعمة أوميغا 3 الدهنية مثل سمك السلمون والتونة في التعامل مع ضيق التنفس. فهي تساعد على منع الحالات الالتهابية التي يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس.يمكن أن ينتج ضيق التنفس عن حالات تؤثر على الرئتين أو القلب

متى تزورين الطبيب

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هناك العديد من أسباب ضيق التنفس وبالتالي ، من الأفضل دائمًا زيارة طبيبك كلما واجهت الأعراض التالية:

فترات متكررة أو مستمرة تتميز بضيق في التنفس.

جربي الصفير أثناء التنفس.

الشعور بضيق في الحلق.

لا يمكنك النوم ليلاً لأنه لا يمكنك التنفس بشكل صحيح.

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص في حالة ظهور هذه الأعراض .

المصدر :هيلث لاين