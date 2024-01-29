أهمية تمارين التنفس.. وهكذا يمكنكِ القيام بها بسهولة في المنزل

بيروت - نادين محمد - تمارين التنفس لها الكثير من الفوائد الجسدية والعاطفية والعقلية والروحية، خاصة وأنها تساعدنا بشكل كبير في تقليل التوتر والاسترخاء، كما أنها تعمل على تحسين كفاءة رئتينا، وأفضل ما في تمارين التنفس هو أنها سهلة التعلم ويمكن ممارستها في أي مكان، كما إنها لا تتطلب أي قطع خاصة من المعدات.

فوائد تمارين التنفس

(مصدر الصورة freepik)

إليكِ مجموعة مختلفة من أهمية تمارين التنفس التي يمكنكِ القيام بها بكل سهولة في المنزل:

تقليل التوتر والقلق

تمارين التنفس تزيد من كمية الأكسجين التي نتناولها وتهدئ أذهاننا، وقد ثبت أنها فعالة للغاية في الحد من التوتر والقلق.

تحسين نوعية النوم

تمارين التنفس تريح أجسادنا وتهدئ أذهاننا، كما إنها تساعدنا على التخلص من التوتر والقلق، وبالتالي تساعدنا تمارين التنفس في الحصول على نوم جيد ليلاً.

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تعزيز الوظائف المعرفية

يرتبط أداء تمارين التنفس بشكل منتظم بتحسين التركيز، كما أنها تعزز ذاكرتنا وتحسن قدراتنا على اتخاذ القرار.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد أداء تمارين التنفس بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم لدينا ويساعد المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

وبالتالي، فإن تمارين التنفس مفيدة للغاية لصحة نظام القلب والأوعية الدموية لدينا.

مفيدة لرئتينا

تعمل تمارين التنفس على تحسين أداء رئتينا. لقد أثبتت أنها مفيدة للغاية للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة مثل الربو وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوي المزمن وما إلى ذلك.

التخلص من السموم في جسمنا

أداء تمارين التنفس يساعد الجسم على التخلص من الغازات السامة وثاني أكسيد الكربون، وبالتالي إزالة السموم من الجسم.

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مفيدة لجهازنا الهضمي

إن أداء تمارين التنفس بانتظام يضمن سلاسة عمل الجهاز الهضمي ويساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن والإمساك والانتفاخ وعسر الهضم وما إلى ذلك.

كما أنها توفر الراحة من أعراض ارتجاع المريء.

إعطاء توهج لبشرتنا

تمارين التنفس تزيد من إمدادات الأكسجين، مما يزيد من فطريات الدم ويحسن مظهر الجلد، كما أنها تساعد على إزالة السموم من الدم مما تؤدي إلى بشرة أصغر سنا ومتوهجة.

محاربة التهاب الجيوب الأنفية

تساعد تمارين التنفس في علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

المساعدة في فقدان الوزن

تمارين التنفس تنشط عضلات البطن، كما تساعد في التخلص من دهون البطن وتقوية عضلات البطن.



تحسين المناعة

تعمل تمارين التنفس على تحسين آلية الدفاع في الجسم، وبالتالي تعزيز المناعة.

مكافحة الشيخوخة

تمارين التنفس تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، فهي تساعد في الحفاظ على وزن الجسم ومنع التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة وتقليل التوتر وتقوية عضلات البطن وتصحيح الوضعية السيئة وما إلى ذلك.

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يخفض الالتهاب

أفادت دراسة أجرتها BMC للطب التكميلي والبديل أن ممارسة تمارين التنفس لمدة تصل إلى 20 دقيقة يمكن أن تقلل بشكل كبير من مؤشرات الإجهاد للالتهاب عند قياسها في اللعاب.

تفيد آلام المفاصل

عندما تقومين بإدراج تمارين التنفس في روتينك، فإنها ترفع مستوى الأكسجين في الخلايا ولها تأثير إيجابي على المفاصل، حيث تجعل العضلات والمفاصل قوية وتمنع فرص التآكل. وتقلل تمارين التنفس من إجهاد التمارين البدنية وتحسّن قدرة الجسم على التعامل مع التمارين البدنية المكثفة.

أنواع تمارين التنفس

(مصدر الصورة freepik)

إذا شعرت بالتحفيز بعد الاطلاع على فوائد تمارين التنفس، وتخططين لدمج تمارين التنفس في روتينك الصباحي أو المسائي، فإليك بعض أهم التمارين التي يمكنك تجربتها:

التنفس من خلال الشفاه

إليكِ طريقة التنفس عن طريق الفم:

حافظي على استرخاء الرقبة والكتفين.

استنشقي ببطء من خلال الأنف مرتين مع إبقاء الفم مغلقًا.

ضمي شفتيك بطريقة تشبه ما تفعله عند الصافرة.

قومي بالزفير ببطء شديد أثناء النفخ من خلال شفتيك المزمومتين مع العد حتى 4.

تقنية التركيز على التنفس

إليكِ طريقة أخرى بالتركيز على النفس نفسه:

الاستلقاء أو الجلوس بشكل مريح.

كوني على دراية بتنفسك.

بدلي بين التنفس العميق والعادي.

قارني بين ما تشعرين به تجاه التنفس العميق والتنفس السطحي.

تدربي على التنفس العميق لبضع دقائق.

حافظي على استرخاء بطنك بوضع إحدى يديك أسفل زر البطن مباشرةً.

لاحظي كيف يرتفع وينخفض البطن مع كل شهيق وزفير.

مارس تمرين التركيز على التنفس هذا باستخدام الخيال البصري وكلمة أو عبارة ستساعدك على الاسترخاء في كل مرة تتخيلها.

التنفس البطني

التنفس البطني إحدى تمرينات التنفس التي تساعدكِ على الاسترخاء:

استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك ورأسك على وسادة.

يمكنك أيضًا وضع وسادة أسفل الركبة لمزيد من الدعم.

ضعي إحدى يديك على الجزء العلوي من الصدر والأخرى على القفص الصدري حتى تشعرين بحركة الحجاب الحاجز.

استنشقي من خلال الأنف واشعري بالضغط على معدتك في اليد.

احتفظي باليد الأخرى لتضعيها على منطقة البطن وتراقبي حركتها.

من خلال شفتيك المزمومتين، قومي بالزفير ببطء شديد مع إبقاء عضلات المعدة مشدودة للغاية.

المصدر:pharmeasy.in

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