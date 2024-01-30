شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مرضية وهرمونية غير شائعة تسبب اضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرق وصعوبات النوم كثيرة ومتشعبة فاضطربات النوم قد تتمثل في انقطاع التنفس أثناء النوم، الشخير، الاستيقاظ لأكثر من مرة أثناء النوم أو الفزع والاستيقاظ، أو النوم لساعات طويلة وكذلك لساعات قليلة.

وفقًا لتقرير نشره موقع كيورا المعني بالصحة العامة فإن هناك أسباب مرضية غير شائعة تلك التي تسبب الأرق وصعوبات النوم المختلفة والتي من بينها:

-التغيرات والاختلالات في هرمونات الجسم قد تؤثر بشكل كبير على طبيعة النوم أو مدته أو على سرعة الدخول في النوم العميق أيضا

- بعض الأدوية قد تؤثر بشكل كبير على طبيعة دورة النوم ونمط النوم أيضا والاستمرارية فيه خاصة الأدوية التي يتناولها الشخص لعلاج عرض جديد وليست الأمراض المزمنة

- بعض المشكلات التي تظهر أثناء النوم تكون ناتجة عن عوامل بيئية شديدة التغيير مثل تغيير مكان النوم أو النوم في درجات حرارة متغيرة إما بالحر الشديد أو بالبرد الشديد

- بعض الحالات الطبية والأمراض المزمنة التي تسبب اضطرابات في النوم مثل حالات الإرهاق المزمن أو الألم المزمن الذي يصاحب بعض الحالات المرضية وبعض الأمراض

- قد يعاني بعض الأشخاص من متلازمة تسمى تنميل الساق أو تململ الساق تسبب مشكلات في النوم عميقة والاستيقاظ كثيرا والأرق أغلب الوقت

- مشكلة مرضية تتعلق بانقطاع النفس أثناء النوم وهي مشكلة معروفة ولكن غير شائعة

السفر لساعات طويلة بإستخدام وسائل نقل مختلفة يسبب اضطراب شديد في الساعة البيولوجية وفي النوم والقدرة على التخلص من الأرق