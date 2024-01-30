شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الطماطم ينظم نسبة السكر في الدم؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطماطم تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الأساسية التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحته، وتناولها له العديد من الفوائد الصحية، وأبرزها التحكم في مستويات السكر في الدم، وذلك وفقا لما نشره موقع Healthshots وقدم التقرير أبرز الفوائد الصحية لتناول الطماطم لمرضي السكر، ومنها: ​- انخفاض مؤشر السكريمكن أن تساهم الطماطم في التحكم في نسبة السكر في الدم بسبب إحتوائها علي نسبة عالية من الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكريات وتحسين حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم على مركبات مثل الليكوبين، التي لها آثار مفيدة على مقاومة الأنسولين. قد يكون للطماطم أو مركباتها النشطة بيولوجيًا تأثير مضاد لارتفاع السكر في الدم. - يقلل من الإجهاد التأكسدي تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن مرض السكري، والالتهابات، وتصلب الشرايين، وتلف الأنسجة مثل الشبكية والكلى والعضلات الهيكلية. - انخفاض مستويات الكربوهيدرات والطاقةتحتوي الطماطم على كميات منخفضة من الكربوهيدرات والطاقة كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل اللايكوبين، وحمض الأسكوربيك، وبيتا كاروتين، والفلافونويدات، وحمض الفوليك، وغيرها من الجزيئات الصغيرة النشطة. - يحتوي على مضادات الأكسدة أظهرت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن الليكوبين يخفض نسبة الجلوكوز في الدم ويرفع مستويات الأنسولين في الدم لتوفير تأثيرات سكر الدم.