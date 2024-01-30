جدول لزيادة الوزن في أسبوع

بيروت - نادين محمد - النحافة من الأمور المطلوبة وهدف المرأة للحصول على جسم رشيق ومثالي، لكن عندما يتعلق الأمر بنقص الوزن بصورة أقل من الطبيعي فهذا أمر يدعى للقلق، ومن الضروري معرفة أسباب النحافة وعلاجها حتى لا تؤثر سلبًا على صحة وشكل الجسم. وسوف نعرض من خلال مقال اليوم جدول غذائي يعتمد على العناصر الغذائية الصحية للتخلص من النحافة والوصول إلى الوزن الطبيعي.

جدول غذائي لزيادة الوزن في أسبوع

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اليوم الأول

وجبة إفطار: زبدة الفول السوداني على توست الحبوب الكاملة

زبدة الفول السوداني على توست الحبوب الكاملة وجبة الغداء: سلطة الدجاج والمعكرونة ويمكن تحضيرها كالآتي : دجاج مطبوخ + معكرونه + 1 كوب خضروات ورقية (مثل السبانخ والجرجير) + طماطم + أفوكادو + جبنة فيتا مفتتة + زيت زيتون / صلصة خل.

سلطة الدجاج والمعكرونة ويمكن تحضيرها كالآتي : دجاج مطبوخ + معكرونه + 1 كوب خضروات ورقية (مثل السبانخ والجرجير) + طماطم + أفوكادو + جبنة فيتا مفتتة + زيت زيتون / صلصة خل. وجبة عشاء: لحم ضأن مقطع ومقلي في زيت الزيتون، يقدم مع البطاطا الحلوة المهروسة المصنوعة من الحليب وزيت الزيتون + 2 كوب من الخضار المطبوخة.

لحم ضأن مقطع ومقلي في زيت الزيتون، يقدم مع البطاطا الحلوة المهروسة المصنوعة من الحليب وزيت الزيتون + 2 كوب من الخضار المطبوخة. الحلوى: طبق فواكه وجبن طازج: يقطع ويقدم مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة في الموسم والجبن.

طبق فواكه وجبن طازج: يقطع ويقدم مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة في الموسم والجبن. الوجبات خفيفة: حفنة من المكسرات أو البذور.

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اليوم الثاني

وجبة إفطار: عصيدة الشيا بالفاكهة: ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا + شوفان+ 1.5 كوب حليب كامل الدسم + حصة واحدة من الفاكهة.

عصيدة الشيا بالفاكهة: ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا + شوفان+ 1.5 كوب حليب كامل الدسم + حصة واحدة من الفاكهة. وجبة الغداء: لفائف البيض والجبن والسلطة: 2 بيضة مسلوقة ومهروسة + 2 شريحة جبن + أفوكادو + 1 كوب سلطة خضار، ملفوفة في خبز التورتيلا (صنع 2 لفائف) + 1 كوب عصير فواكه.

لفائف البيض والجبن والسلطة: 2 بيضة مسلوقة ومهروسة + 2 شريحة جبن + أفوكادو + 1 كوب سلطة خضار، ملفوفة في خبز التورتيلا (صنع 2 لفائف) + 1 كوب عصير فواكه. وجبة عشاء: سمك السلمون المخبوز، الكسكس والخضروات: فيليه السلمون المخبوز بالفرن، مرشوشة بزيت السمسم وبذور السمسم + الكسكس الكامل + 2 كوب من الخضار المطبوخة، قدميها مع الحمص.

سمك السلمون المخبوز، الكسكس والخضروات: فيليه السلمون المخبوز بالفرن، مرشوشة بزيت السمسم وبذور السمسم + الكسكس الكامل + 2 كوب من الخضار المطبوخة، قدميها مع الحمص. الحلوى: حلوى سلطة الفاكهة مع آيس كريم.

حلوى سلطة الفاكهة مع آيس كريم. الوجبات خفيفة: حفنة من المكسرات أو البذور. توست الفاكهة الزبدة أو المربى.

اليوم الثالث

وجبة إفطار: أومليت إسباني بطاطا حلوة: تقدم مع 1 لاتيه كافية أو شوكولاتة ساخنة مصنوعة من الحليب كامل الدسم.

أومليت إسباني بطاطا حلوة: تقدم مع 1 لاتيه كافية أو شوكولاتة ساخنة مصنوعة من الحليب كامل الدسم. وجبة الغداء: شوربة العدس والخضروات والشعير: العدس مع 1 كوب من الخضار المقطعة (مثل الجزر واليقطين والكرفس والبصل) ومرق الخضار والشعير. قدميها مع القليل من الزبادي الطبيعي. + 1 حصة فاكهة.

شوربة العدس والخضروات والشعير: العدس مع 1 كوب من الخضار المقطعة (مثل الجزر واليقطين والكرفس والبصل) ومرق الخضار والشعير. قدميها مع القليل من الزبادي الطبيعي. + 1 حصة فاكهة. وجبة عشاء: اسباجيتي بولونيز: لحم مفروم قليل الدهن مع طماطم، مهروس طماطم، أعشاب وثوم تقدم على إسباجيتى ورشيها بالجبن + 1 كوب سلطة (مثل السبانخ والجزر والخيار) مع صلصة زيت الزيتون.

اسباجيتي بولونيز: لحم مفروم قليل الدهن مع طماطم، مهروس طماطم، أعشاب وثوم تقدم على إسباجيتى ورشيها بالجبن + 1 كوب سلطة (مثل السبانخ والجزر والخيار) مع صلصة زيت الزيتون. الحلوى: عصير الفاكهة مصنوع من 1 كوب حليب + 1 ملعقة كبيرة جوز + فاكهة.

عصير الفاكهة مصنوع من 1 كوب حليب + 1 ملعقة كبيرة جوز + فاكهة. الوجبات خفيفة: 20 غرام جبن + تونة معلبة بالزيت على مقرمشات من الحبوب الكاملة.



اليوم الرابع

وجبة إفطار: الحبوب الكاملة مع الحليب والفاكهة: الحبوب الكاملة قشاري + حليب كامل الدسم + 2 ملعقة كبيرة بذر الكتان + 1 حصة فاكهة.

الحبوب الكاملة مع الحليب والفاكهة: الحبوب الكاملة قشاري + حليب كامل الدسم + 2 ملعقة كبيرة بذر الكتان + 1 حصة فاكهة. وجبة الغداء: الدجاج والمعكرونة: شرائح الدجاج الخالية من الدهون + نودلز هوكين + 1 كوب خضروات (مثل الفول والفلفل والسبانخ والجزر) المطبوخة في زيت السمسم + صلصة الصويا الحلوة، رش بذور السمسم.

الدجاج والمعكرونة: شرائح الدجاج الخالية من الدهون + نودلز هوكين + 1 كوب خضروات (مثل الفول والفلفل والسبانخ والجزر) المطبوخة في زيت السمسم + صلصة الصويا الحلوة، رش بذور السمسم. وجبة العشاء: صدور الدجاج المشوية مع 2 كوب من سلطة الخضار المشكلة.

صدور الدجاج المشوية مع 2 كوب من سلطة الخضار المشكلة. الحلوى: الفواكه المجمدة (مثل الموز أو المانجو) مع اللبن الزبادي اليوناني.

الفواكه المجمدة (مثل الموز أو المانجو) مع اللبن الزبادي اليوناني. الوجبات خفيفة: حصة واحدة من الفاكهة+1 كوب شوكولاتة ساخنة مصنوعة من حليب كامل الدسم.

اليوم الخامس

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وجبة الإفطار: بيض مسلوق مع الفطر وشرائح الأفوكادو.

بيض مسلوق مع الفطر وشرائح الأفوكادو. وجبة الغداء: السمك المقلي المقدم مع البطاطا.

السمك المقلي المقدم مع البطاطا. وجبة العشاء: الدجاج المشوي تقدم مع صلصة المانجو والذرة و 1.5 كوب من الخضار المخبوزة (مثل الجزر والبصل والفاصوليا) في زيت الزيتون.

الدجاج المشوي تقدم مع صلصة المانجو والذرة و 1.5 كوب من الخضار المخبوزة (مثل الجزر والبصل والفاصوليا) في زيت الزيتون. الحلوى: وعاء من طبقة واحدة من الزبادي والعسل / الشوفان الملفوف في أكواب تقديم طويلة. ضعي حفنة من المكسرات أو البذور.

وعاء من طبقة واحدة من الزبادي والعسل / الشوفان الملفوف في أكواب تقديم طويلة. ضعي حفنة من المكسرات أو البذور. الوجبات الخفيفة: شرائح موز + جبنة ريكوتا + زبدة مكسرات على توست.

اليوم السادس

وجبة إفطار: توست الزبدة بالفاكهة مع عصير التوت

توست الزبدة بالفاكهة مع عصير التوت وجبة الغداء: سلطة التونة والكينوا: تونة بالزيت ممزوجة مع 3 خليط فول + 2 كوب سلطة خضار (مثل الخضار الورقية والطماطم والخيار والجزر والفلفل) + كينوا مطبوخه + زيت زيتون / صلصة الخل.

سلطة التونة والكينوا: تونة بالزيت ممزوجة مع 3 خليط فول + 2 كوب سلطة خضار (مثل الخضار الورقية والطماطم والخيار والجزر والفلفل) + كينوا مطبوخه + زيت زيتون / صلصة الخل. وجبة العشاء: فطيرة السمك السهلة: تقدم مع 2 كوب سلطة خضار مشكلة.

فطيرة السمك السهلة: تقدم مع 2 كوب سلطة خضار مشكلة. الحلوى: بافلوفا مغطاة بـ سلطة فواكه طازجة، تقدم مع الكاسترد.

بافلوفا مغطاة بـ سلطة فواكه طازجة، تقدم مع الكاسترد. الوجبات الخفيفة: 1 كوب زبادي. 3 مقرمشات من الحبوب الكاملة مع الحمص.

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اليوم السابع

وجبة إفطار: بيض بالبشاميل بالسبانخ (حصة واحدة): تقدم مع 1 كافيه لاتيه.

بيض بالبشاميل بالسبانخ (حصة واحدة): تقدم مع 1 كافيه لاتيه. وجبة الغداء: شوربة اللحم البقري والمعكرونة: شرائح لحم بقري رقيقة + نودلز ارز طازج + 1 كوب خضروات مطبوخ في مرق الخضار.

شوربة اللحم البقري والمعكرونة: شرائح لحم بقري رقيقة + نودلز ارز طازج + 1 كوب خضروات مطبوخ في مرق الخضار. وجبة العشاء: شواء قطعة من اللحم مع الخضروات.

شواء قطعة من اللحم مع الخضروات. الحلوى: كريب الفاكهة: شرائح الفاكهة وجبنة الريكوتا ملفوفة في كريب. رشي عليه شراباً أو عسلاً حسب الرغبة.

كريب الفاكهة: شرائح الفاكهة وجبنة الريكوتا ملفوفة في كريب. رشي عليه شراباً أو عسلاً حسب الرغبة. الوجبات الخفيفة: 1 كوب زبادي. حفنة من المكسرات أو البذور.

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