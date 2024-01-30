شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مشروب الماتشا.. يزيل السموم من الجسم ويقوى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما قد سمعت مؤخرًا مصطلح تغذية جديد في مجال فقدان وتعزيز الوزن، وهو مشروب الماتشا الياباني وهو مشروب أخضر اشتهر في الآونة الأخيرة خاصة في مجال اللياقة البدنية.

من جانبها أوضحت الدكتور مفيدة الشلقانى استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أن الماتشا هو نوع مختلف من الشاي الأخضر الذى يتعرض لدرجة مختلفة من الضوء ويحتوى على نسبة كلوروفيل أعلى، وهناك أنواع منه تحتوى الكافيين وأنواع لا تحتوى على الكافيين.

وأضافت استشارى التغذية في تصريح لـ"الخليج 365"، أن شاي ماتشا الياباني له الكثير من الفوائد الصحية العديدة، فشاى الماتشا غني بمضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات والأمراض المزمنة، كما أنه يحتوي على توازن دقيق بين الأحماض الأمينية التي لها تأثيرات مهدئة والكافيين الذي يمكن أن يساعدك على البقاء نشيطًا ومركزًا.

أيضًا يمكن أن يوفر الماتشا دفعة طاقة أكبر مقارنة بالقهوة بسبب مزيج الكافيين وإل-ثيانين الموجود به، مما يعزز اليقظة دون العصبية، أيضا الكلوروفيل الموجود في شاي الماتشا معروف بخصائصه في إزالة السموم، ويمكن أن يساعد في دعم عملية التطهير الطبيعية والبيولوجية للجسم.

وأشارت الطبيبة إلى أن الماتشا قد يساعد في التركيز والتمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يمكن أن يعزز قوة التركيز ويعزز معدل الأيض، وأخيرًا، يمكنه الحفاظ صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيزها.