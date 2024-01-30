شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستخدم العسل فى التحلية.. نصائح لضبط كمياته والاستفادة المثالية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العسل المكون الرئيسي والصحي الهام الذي يمكن أن تستبدل به السكر الأبيض، ويصبح إضافة صحية رائعة لنظامك الغذائي والحياتى اليومي، فلا شك أن السكر الأبيض ضار ويزيد الوزن ويزيد من معدل السكر في الدم، وتضطرب معه معدلات الضغط والكوليسترول، وتضطرب معه أجهزه الجسم بالكامل أما العسل فهو بديل صحي ومفيد ويعتبره البعض مصدر للتحلية بديل آمن للسكر.

فإذا كنت ممن يستخدمون العسل في التحلية بديلا للسكر فعليك بإتباع بعض النصائح التي يقدمها لك تقرير نشره موقع "كيورا " المعني بالصحة العامة والذي أكد على أن التحلية بالعسل أحد أهم الخيارات الصحية الجيدة، ولكن الاسراف فيه أو استخدامه بشكل خاطئ قد يؤدي إلى أضرار صحية مشابهة لنفس أضرار استخدام واستهلاك السكر الأبيض

في حالة الاستهلاك الزائد للعسل قد يؤدي إلى زيادة الوزن واختلال نسب السكر في الدم، فضلا عن أنه يخل بعمليه الهضم وقد يسبب اضطرابا شديدا بها، ويؤثر على الشهية بشكل كبير ويجعلها غير مستقرة، وغيرها الكثير من المضار لذا يقدم التقرير هذه النصائح منها:

إذا كنت تستخدم العسل في التحلية عليك بالتحكم في كمياته فلا تتخطى الثلاث ملاعق صغيرة يوميا موزعة على المشروبات اليومية بشكل متوازن

الأشخاص المصابين بمرض السكر عليهم الانتباه لاستهلاك العسل وطلب جرعات مناسبة ومحدودة لهم من طبيبهم المختص إذا امكن

اذا كان نظامك الغذائي متوازن وصحي فيعتبر العسل جزء بسيط جدا منه ولكن لا تعتبره جزء أساسي فلا يمكنك إضافة العسل على المشروبات والمأكولات والحلوى وغيرها بل يجب أن توزع كمياته المناسبة على نظامك الغذائي اليومي المتكامل

لا تنسى المضار الصحية للاسراف في تناول العسل ، استخدمه كمحلي فقط، بملعقه صغيره على الشاي أو ملعقه أصغر منه على الزبادي الخاص بك ولكن لا تتناول منه المزيد من الملاعق كما يفعل البعض

العسل مكمل للغذاء ومحلي له وليس بديلا عن وجبات أو أطعمة أخرى في النظام الغذائي كما يفعل البعض

اسأل طبيبك المتابع عن فائدة العسل لك دون الإسراف فيه فقد يكون لا يناسب حالتك المرضية أيا كانت

استخدم أنواع جيدة من العسل كي تكون مركزة وجيدة الصنع وغير مضاف إليها السكر