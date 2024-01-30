ما هي الطرق التقنية والتمارين الرياضية لشد البطن من دون جراحة؟

بيروت - نادين محمد - تصاب العديد من النساء بترهلات في بعض مناطق الجسم، خاصة منها البطن، بسبب الحمل والإنجاب، أو بعد فقدان الوزن الشديد أو التذبذب في الوزن. بعض النساء يلجأن إلى العمليات الجراحية من أجل شد البطن والتخلص من هذه الترهلات والتي تعرف بمصطلح Abdominoplasty أو Tummy Tuck، في حين أن أخريات يتوجّسن من مبضع الجرّاح ومن المخاطر المحتملة لجراحة شد البطن، فيفضلن وسائل أخرى.

إن كنتِ من بين هؤلاء النساء، سنستعرض لك في هذا المقال طرقاً لشد البطن من دون جراحة، سواء تلك التي تعتمد على التقنيات التجميلية أو التمارين الرياضية....

شد البطن من دون جراحة بالوسائل التقنية

مع تطور الطب التجميلي، تتوفر العديد من الوسائل التقنية للتخلص من ترهلات البطن، من بينها:

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شد البطن بتقنية التبريد

تعرف هذه الطريقة باسم التنحيف بالتجميد أو النحت البارد Cool Sculpting وترتكز على تجميد الخلايا الدهنية على درجات حرارة منخفضة تصل إلى الرقم 11 -، ثم يتم تفجير الخلايا الدهنية المتجمدة. بعد ذلك، يتم تطبيق جهاز على المنطقة المراد علاجها لشفط هذه الدهون.

تعتمد تقنية التبريد لشد البطن، الذراعين، الفخذين وأسفل الذقن، وعادًة ما تستغرق مدة الجلسة من ½ ساعة إلى ساعة. هذه الطريقة من علاج ترهلات البطن أو غيره لا تناسب من يعانون من السمنة أو الوزن الزائد، أو لمن ليس بمقدورهم تحمل درجات الحرارة الباردة، مثل المصابين بمتلازمة رايوناود Raynaud's Phenomenon، كما أن تأثيرها لهذه الغاية ما زال بحاجة إلى المزيد من الأبحاث.

شد البطن بالليزر

تعتبر تقنية الليزر لشد البطن من أكثر العلاجات شيوعاً في عالمنا العربي، يتم من خلالها شفط الدهون المتراكمة في البطن وغيره من المناطق الأخرى، إذ تعمل أشعة الليزر على اختراق بنية الخلايا الدهنية وإزالتها من المنطقة المستهدفة، كما تساهم في تحفيز عملية إنتاج الكولاجين Collagen والإيلاستين Elastin. تستدعي هذه التقنية الخضوع لجلسات عدة، تتراوح بين 3 إلى 6 جلسات، تستغرق كل واحدة منها ما يقارب الساعة.

تعد هذه الطريقة خياراً مناسباً للترهلات الطفيفة، حيث إن للشديدة منها تكون الجراحة الخيار الأمثل، كما أن جهاز الليزر المستخدم في تقنية شد البطن دون جراحة لا يمكن استعماله على منحنيات الجسم، بل على المساحات المسطحة فقط، كالبطن والفخذين.

شد البطن بالموجات ما فوق الصوتية

تعتمد هذه التقنية على الأشعة ما فوق الصوتية لتحفيز عملية إنتاج الكولاجين، من خلال تثبيت جهاز الاهتزاز الميكانيكي الذي يعمل بطريقة يدوية على البطن أو على المنطقة المراد حرق الدهون فيها، ليتم تفتيتها وتدميرها. هذه التقنية تعتمد بشكل خاص على منطقة البطن وقد لا تبدي فعالية على مناطق أخرى من الجسم، كما أنها من أكثر التقنيات المعتمدة لشد البطن بدون جراحة التي تستغرق وقتاً، إذ تستغرق كل جلسة ما يقارب الساعة أو أكثر، كما غير مناسبة للترهلات الشديدة.

شد البطن بالترددات اللاسلكية

تعرف أيضاً بتقنية RF، يتم فيها استخدام جهاز خاص، تطلق عليه تسمية Trusculpt وتصدر منه موجات لاسلكية، ذات حرارة مرتفعة للغاية، تستهدف المياه في داخل الخلايا الدهنية، فتعمل على تسخين هذه الخلايا وتدميرها من الداخل، الأمر الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهي البروتينات المسؤولة عن الحفاظ على مرونة الجلد وقدرته على التمدد والانقباض، حيث تحدث ترهلات البطن عند تعرض هذه البروتينات للتلف. إكتسبت تقنية شد البطن بالترددات اللاسلكية شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، لأنها لا تترك أي ندوب، لكنها بالمقابل، تعتبر غير مجدية إذا كانت المرأة تعاني من الجفاف أو ليس لديها منسوب كافٍ من الماء في جسمها.

تحتاج إلى جلسات عدة تتراوح بين 3 إلى 6 جلسات، تستغرق كل واحدة منها ما يقارب الـ ¼ ساعة.

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التمارين الرياضية لشد البطن

التمارين الرياضية من الوسائل التي تساعد إلى حدّ كبير في شد البطن، من بينها:



الصورة من Adope

تمرين الدراجة

قومي بالاستلقاء على الأرض وحركي أرجلك كما لو كنت تركبين الدراجة، مع شبك اليدين ببعضهما البعض خلف الرأس، وملامسة مفصل اليد اليمنى لمفصل الرجل اليسرى بشكل متزامن مع التبديل والعكس.

يمارس هذا التمرين بسرعة متوسطة لمدة دقيقة، ثم خذي استراحة لثوانٍ وقومي بإعادته لـ 3 مرات متتالية.

تمرين الكرة

لإنجاز هذا التمرين، أنت بحاجة إلى كرة.

قومي بالاستلقاء على الأرض مع مدّ اليدين بشكل مستقيم على الأرض.

أمسكي بالكرة في يديكِ، ثم مدّيهما لتصبحا قريبتين من قدميك لوضع الكرة بين القدمين.

أفردي جسمكِ ثانية مع الحفاظ على الكرة بين القدمين.

مدي يديك ثانية لتأخذي الكرة مجدداً، وهكذا...

تمرين رفع الأرجل

إستلقي على الأرض واشبكي يديكِ خلف الرأس.

إرفعي رجليك معاً وهما مثنيتان حتى تقترب مفاصل الرجلين من الصدر.

إرفعي رجليك بشكل مستقيم حتى زاوية 90 درجة.

قومي بممارسة هذا التمرين من 15 إلى 30 مرة، حسب القدرة والرغبة.

يقسم إلى 3 مجموعات، يفصل بين كل مجموعة وأخرى استراحة قصيرة.

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