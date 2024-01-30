علاجات مجربة تساعد على النوم والتخلص من الأرق

بيروت - نادين محمد - نواجه جميعًا صعوبة في النوم من وقت لآخر، ولكن عندما يستمر الأرق يومًا بعد يوم، فقد يصبح مشكلة حقيقية. فإن قلة النوم يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على صحتنا، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

إذا كنت تواجهين صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، فربما تحتاجين إلى اللجوء لتناول بعض أدوية النوم بحثًا عن نوم أكثر راحة. ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذه الأدوية آثار جانبية، بما في ذلك بعض التغيرات في الشهية، والدوخة، والنعاس، وعدم الراحة في البطن، وجفاف الفم، والصداع.

أما إذا كنت تفضلين اللجوء إلى بعض العلاجات الطبيعية، جربي هذه النصائح لمساعدتك في الحصول على نوم أفضل أثناء الليل.

ممارسة الرياضة

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عدم التمتع بالنشاط الكافي خلال النهار قد يجعل من الصعب عليك النوم ليلاً، كما أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل لأن الأنشطة البدنية تعزز تأثير هرمونات النوم الطبيعية مثل الميلاتونين ويمكن لممارسة التمارين الرياضية في وقت قريب جدًا من وقت النوم أن تساعد على الشعور بالنعاس مقارنة بممارسة التمارين الصباحية فهي تعرضك لضوء النهار الساطع وتساعد في تحسين إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي.

اتباع روتيناً للنوم

عليك الاستيقاظ والذهاب إلى السرير في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. يساعد ذلك جسمك على التعود على الروتين وعدم اختلال الساعة البيولوجية للجسم ، مما يسهل عليك النوم ليلًا والاستيقاظ وأنت تشعرين بالانتعاش في الصباح كما يقلل من صعوبة النوم في الليل.

يمكنك إيقاف تشغيل هاتفك لأن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الرقمية، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، يمنع إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون اللازم للنوم.

لذا عليك إيقاف تشغيل جميع أجهزتك قبل حوالي ساعة من موعد النوم والبدء في الاسترخاء و أخذ حمامًا دافئًا أو التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة.

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تجنب الكافيين بعد الساعة الثانية ظهراً

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تعد المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك القهوة والشاي والمشروبات الغازية، من أكثر المشروبات التي يتم تناولها. يميل بعض الأشخاص إلى تناول الكافيين لمحاولة التغلب على النعاس أثناء النهار فهو يمكن أن يساعدك على الاستيقاظ حوالي ثماني ساعات.

لتجنب ذلك، راقبي كمية الكافيين التي تقومين بتناولها وتجنبي تناوله في وقت مبكر من اليوم ، حاولي تناول المزيد من البروتين والحبوب الكاملة، أو شرب كمية كافية من الماء، أو الذهاب في نزهة سريعة.

تناول العشاء في وقت مبكر

أفضل وقت لتناول العشاء هو قبل 2 إلى 3 ساعات من الذهاب إلى السرير لأن عندما تتناولين العشاء في وقت متأخر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الارتجاع المعدي المريئي، والتي يمكن أن تسبب اضطراب النوم.

مشروبات تعزز النوم

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بعض الأعشاب أو مستخلصات الفاكهة لها تأثيرات بيولوجية قد تعزز النوم لفترة أطول دون تغيير عملية التمثيل الغذائي الطبيعي للجسم. يحتوي الكرز على الميلاتونين، الذي يسمح لجسمك بتنظيم دورة نومه ويتيح لك النوم لفترة أطول. يحتوي الكرز أيضًا على التربتوفان، وهي مادة تقلل الوقت اللازم للنوم، مما يتيح لك النوم بشكل أسرع.

إذا كنت تفضلين مشروبًا دافئًا، جربي تناول البابونج الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات، مثل الأبيجينين وهو أحد أنواع الفلافونويد الموجود بشكل طبيعي في النباتات ويعمل كمضاد للأكسدة، والتي توفر تأثيرات مهدئة، وتدعم الاسترخاء وتقلل من القلق لمساعدة الشخص على النوم بشكل أسهل.

التعرض لضوء الشمس خلال النهار

إن قلة التعرض لضوء النهار يعد عامل خطر يسبب الاكتئاب وسوء الحالة المزاجية والأرق وبالتالي يمكن أن يؤثر التعرض لأشعة الشمس على وقت نومك ومدته لأنه يساعد على ضبط ساعتك الداخلية وتحفيز إنتاج الميلاتونين الذي يساعد على تحسين نوعية النوم، لذلك التعرض للشمس لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل من الساعة 6 حتى الساعة 8.30 صباحا يساعد على النوم فى الليل. من المهم أيضًا عدم قضاء الكثير من الوقت في الهواء الطلق أثناء الظهيرة ، مما قد يسبب حروق الشمس.

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