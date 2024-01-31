شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض الخرف.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف يعد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، وهو من الأمراض التي تؤثر علي قدرات المخ ووظائفه، فيزيد من التعرض للإصابة بالنسيان، وعدم التركيز، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline” سنتعرف علي كل ما يخص المرض.

ما هو مرض الخرف؟يعد الخرف اضطراب يحدث في خلايا المخ، وتؤثر على الذاكرة والوظيفة الإدراكية للمخ، وينتج عن تراكم رواسب البروتين غير الطبيعية في المخ.

ويعاني الأشخاص المصابين بالخرف من فقدان الذاكرة، وضعف التفكير، وصعوبات في المهام اليومية.

ما السبب العلمي للإصابة بالخرف؟ السبب العلمي للإصابة غير معروف، إلا أن العوامل الوراثية والبيئية تساهم في تطوره والتعرض للمضاعفات المرتبطة بالمرض. ما أعراض الإصابة بالخرف؟ -فقدان الذاكرة الذي يؤثر على الحياة اليومية.

-عدم القدرة علي حل المشاكل.

-عدم القدرة علي التركيز.

-صعوبة في إكمال المهام اليومية الطبيعية.

-الارتباك من بعض الأماكن.

-وجود صعوبة في فهم الصور المرئية.

-عند تطور المرض يتعرض المصابين لمشاكل في الحديث.

-تغيرات الشخصية والمزاج.

-عدم الرغبة في القيام بأي أنشطة إجتماعي.

ما أسباب الإصابة بالخرف؟ - تاريخ العائلة و الوراثة.

- وجود متغير في الجين APOE-e4.

-ارتفاع ضغط الدم.

-عدم إنتظام نسبة السكر لمرض السكري.

-ارتفاع نسبة الكوليسترول.

- قلة النشاط البدني.

-سوء التغذية.

-التدخين.

هل يمكن الوقاية من الخرف؟ -القيام بنمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات وأحماض الأوميجا3.

-الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

-القيام بأنشطة محفزة عقليًا.

-أخذ قسط كافي من النوم.

-عزز الروابط الاجتماعية.

-تجنب التدخين .