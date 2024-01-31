شكرا لقرائتكم خبر عن قشر الخيار تعرف على فوائد قشر الخيار لصحة الجلد والجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الخيار هو المرطب الأول بين الخضروات والذى يحتوى على نسب عالية للمياه، له الكثير من الفوائد في مواجهة جفاف الجسم والبشرة والجلد ويعزز من الترطيب الشديد والعميق، يمكن الإعتماد عليه وإدخاله في جميع وجباتك من الإفطار وحتى وجبة العشاء، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيورا.

تابع التقرير موضحا أن قشر الخيار له العديد من الفوائد الصحية فهو يساعد على تعزيز صحة الجلد لما له من خصائص مهدئة قوية خاصة في القشره ذاتها التي تحتوي على مضادات أكسدة عالية فهو يقاوم حالات الاحمرار الشديد في الجلد والطفح الجلدي وكذلك التهيج الشديد، فضلا عن أن أية انتفاخات قد تصيب البشرة أو الجسم يمكن وضع عليها القليل من قشر الخيار لتعمل عمل الكمادات وتخفف الانتفاخ

تساعد قشور الخيار أيضا على إمداد الجسم إذا ما تم تناولها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تكافح خطوط الزمن، وقشر الخيار الذي يوضع على البشرة بشكل مباشر يعمل على مقاومة حالات الالتهابات ومقاومة الآثار السيئة التي تنتج عن التعرض المباشر لآشعة الشمس الضارة

قشر الخيار يحتوي على نسب عالية من الألياف أكثر من ثمرته نفسها فهو مصدر عالي جدا لتلك الألياف يعمل على تعزيز حركة الأمعاء والتخلص من أي صعوبات في التبرز فضلا عن ترطيب المعدة جيدا ويقاوم بشكل كبير فكرة نمو البكتيريا الضارة في المعدة والمساعدة على نمو البكتيريا الصحية المفيدة

ينصح بتناول الخيار لما له من فوائد عدة أما عن قشرته فتحتوي على كم هائل من البوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامينk فضلا عن مضادات الأكسدة وقلة السعرات الحرارية به مما يجعله غذاء متوازنا مفيدا للجسم وترطيبه