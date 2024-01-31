شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تورم الحلق لدى الأطفال أبرزها العدوى والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأطفال لتورم وألم شديد فى الحلق، فلا يستطيعون ابتلاع الأطعمة أو المشروبات، وهذا العرض يعد مزعجا ويجب علاج الطفل على الفور.

ووفقا لتصريح خاص للدكتور أبرام إسحاق استشارى طب الأطفال فى كلية طب أسيوط، فإن تورم حلق الطفل من الأمور المزعجة والمسببة لألم شديد للطفل، وهناك العديد من الأسباب المؤدية له، ومنها..

- العدوى البكتيريا أو الفيروسية، أى تعرض الطفل لنزلات البرد أو الأنفلونزا.

- الحساسية من بعض الأطعمة أو حساسية الجيوب الأنفية والصدر.

- الجفاف بسبب عدم أخذ الطفل ما يحتاجه من سوائل على مدار اليوم.

- التهاب اللوزتين حيث من أعراضها تورم الحلق.

وأوضح استشارى طب الأطفال أن من أعراض تورم الحلق عند الأطفال، تعرضه لألم شديد في الحلق، وعدم قدرته على ابتلاع الطعام أو المشروبات، و السعال، وارتفاع حرارة الجسم، وحدوث تورم الغدد الليمفاوية فى الرقبة، وقد يصل الأمر لصعوبة الطفل على التقاط نفسه، وحدوث تغيير فى الصوت، وسيلان اللعاب.

وأكمل الطبيب مشيرا إلى أنه يجب أن يخضع الطفل لتحليل الدم، وأخذ مسحة من الحلق، للتعرف على سبب تورم الحلق، وأيضا أخذ العلاج المناسب، ففي حال وجود عدوي بكتيريا يتوجب أخذ المضادات الحيوية للقضاء عليها، والجفاف يتطلب الإكثار من المشروبات وخاصة الماء، وبشكل عام يتطلب الغرغرة بالماء المال علاج فعال وطبيعي للقضاء على تورم الحلق.