شكرا لقرائتكم خبر عن هتنظم ضغطك وتنشط عقلك.. تعرف على فوائد وضعية اللوتس الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعية اللوتس هى ممارسة قديمة تتضمن جلوس الشخص فى وضعية القرفصاء مع وضع قدميه على الفخذين المعاكسين، وقد يجد المبتدئون صعوبة فى القيام بهذه الوضعية لكن عند القيام بها مرات عديدة يصبح سهلا، وتساهم فى جعلك قادرا على تحقيق المرونة والحصول على الراحة النفسية، وبعض الفوائد الأخرى التى أوضحها التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

وقدم التقرير أبرز الفوائد الصحية لوضعية اللوتس الصحية، ومنها..

- تعزز المرونة

يتم الوضع عن طريق فتح الوركين والركبتين والكاحلين، وتساعد الممارسة المنتظمة على زيادة المرونة فى هذه المناطق، ما يعزز نطاق الحركة بشكل أفضل.

- تقوى العمود الفقرى

تتطلب الوضعية الجلوس بشكل مستقيم فى وضع اللوتس عمودًا فقريًا مستقيمًا، ما يقوى عضلات الظهر، وهذا يمكن أن يساعد فى تخفيف آلام الظهر الناجمة عن الوضع السيئ.

- تنشط أعضاء الجهاز الهضمى

تشجع وضعية اللوتس على اتخاذ وضعية طويلة ومستقيمة، مما يمكن أن يساعد فى تحسين أداء الجهاز الهضمى، وقد يساعد فى تقليل العسر الهضمى وتعزيز الهضم الصحى.



- تهدئ العقل

وضع اللوتس شبيه بوضعية تأمل، ولذا يمكن أن يساعد وضع الجلوس المركز والهادئ، جنبًا إلى جنب مع التنفس المتحكم فيه، على تهدئة العقل وتقليل التوتر وتعزيز الوضوح العقلى.

- تسهل اليقظة الذهنية

هى وضعية جلوس مستقرة ومريحة، ما يجعلها ملائمة للتأمل، ويسمح للعقل بالراحة واليقظة.

- تنظم ضغط الدم

تنظم التنفس، وهذا له تأثير إيجابى على ضغط الدم، وتساعد الوضعية فى تقليل ارتفاع ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

- تخفف من آلام الدورة الشهرية

بالنسبة لبعض النساء، يمكن أن يساعد وضع اللوتس فى تخفيف آلام الدورة الشهرية عن طريق تمديد وفتح منطقة الحوض، ومع ذلك، من الضرورى التدرب بوعى والتوقف إذا كان هناك أى ألم.

- صحية للجهاز العصبى

يمكن لطبيعة وضعية اللوتس الهادئة والمركّزة، إلى جانب التحكم فى التنفس، أن يكون لها تأثير متوازن على الجهاز العصبي وقد تساعد فى تقليل القلق.

ما هى طريقة القيام بوضعية اللوتس؟

وضعية الجلوس

- اجلس مع ساقيك متقاطعتين، وضع قدميك على الفخذين المقابلين.

- تأكد من أن عمودك الفقرى مستقيم، ويمتد من قاعدة رقبتك إلى أسفل العمود الفقري.

- المس السبابة والإبهام معًا، مع تمديد الأصابع الأخرى.

- ضع راحة يدك في مواجهة أعلى قبعات الركبة.

- الحفاظ على وتيرة ثابتة للتنفس.

- خذ شهيقاً عميقاً وازفر ضعف حجم الشهيق.