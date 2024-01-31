المليسا أفضل الأعشاب للتخلص من الكرش

بيروت - نادين محمد - البطن من أكثر مناطق الجسم التي تحرص المرأة على التخلص من الدهون المتراكمة فيها، لأن ذلك يؤثر على إطلالتها ومظهرها العام، وهناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها مع الاعتدال في تناول الأطعمة وعدم الإفراط في تناول النشويات والأطعمة المليئة بالدهون. ذلك يساعد على التخلص من الكرش ومن بين هذه الأعشاب الطبيعية عشبة المليسا التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في حرق دهون البطن والقضاء على الكرش إليك التفاصيل في السطور الآتية.

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تعد المليسا من الأعشاب التي تشبه في رائحتها الليمون، واعتمدوا عليها قديما في الطب التقليدي نظراً لفوائدها على الصحة العامة كما أنها تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش. تساعد المليسا على زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة خلال اليوم لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، وبالتالي تجعلكِ تتناولين كميات أقل من الطعام.

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كيفية استخدام المليسا للتخلص من الكرش



مغلي المليسا



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الطريقة

أضيفي بعض أوراق المليسا الطازجة أو ملعقة صغيرة من المليسة المجففة إلى كوب من الماء المغلي، ثم قومي بتغطيته لمدة خمس دقائق.

أضيفي القليل من العسل للتحلية أو يمكنكِ الاستغناء عنه.

احرصي على تناول مغلي المليسا مرتين يوميًا لإنقاص الوزن والوصول الى نتائج مرضية.

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مكملات المليسا

يمكنكِ أيضا تناول المليسا مكمل غذائي ولكن يراعى استشارة الطبيب قبل تناولها لمعرفة الجرعة المناسبة لكِ.



منقوع المليسا

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يمكنكِ تناول الميلسا باردة وذلك بالخطوات التالية :

أضيفي بعض الأوراق لكوب من الماء في زجاجة واتركيها طوال الليل.

يمكنكِ تناولها على معدة فارغة في الصباح.

كما يمكنكِ عزيزتي استخدام المليسا عن طريق إضافتها كنكهة إلى العديد من الأطباق والمشروبات والعصائر أيضاً الحلوى .

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