شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يقدم نصائح سريعة لضبط سكرك لو منخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الشائع أن تكون نسبة السكر فى الدم عالية، فهذا ما يخاف منه الكثيرون، لكن لا يعى البعض أن انخفاض نسب السكر أيضا لا تعد حالة صحية، وإذا كانت حالة مستمرة ومنتظمة وكانت قراءات السكر على الدوام منخفضة خاصة فى حالة المرض أو فى حالات أخرى خاصة يجب حينها اللجوء للطبيب.

وهناك بعض النصائح التى تعمل على اعتدال نسب السكر فى الدم خاصة إذا كانت منخفضة، مما يجعل السكر يرتفع تدريجيا بنسبة مقبولة حتى لا يفرط فى هذا الارتفاع ويسبب مشكلة جديدة، هذا ما وضحه تقرير نشر فى موقع كيورا الطبى، ومنها..

تناول وجبة سريعة وخفيفة من الحبوب الكاملة على سبيل المثال، لأنها تعتبر كربوهيدرات معقدة تعمل على ضبط نسب الجلوكوز فى الدم بنسبة محكمة وليست مفرطة، مثل الأرز البنى.

إذا شعرت بانخفاض حاد فى نسبة السكر لديك عليك تناول البروتينات والدهون فى وجبة واحدة تكون متوازنة للمساعدة على استقرار نسب السكر فى الدم بشكل سريع، قطعة من الدجاج على سبيل المثال مع دهون صحية كزيت الزيتون تفى بالغرض.

عند الانخفاض الحاد فى سكر الدم عليك بتناول كربوهيدرات سريعة المفعول وسريعة التأثير برفع الجلوكوز فى الدم مثل العصائر التى ترفع من مستوى السكر مثل عصير الفاكهة منزوع السكر، لكن يحتوى على سكر الجلوكوز الطبيعى.

تناول ملعقة من العسل يفى بالغرض لكن دون إفراط.

وفى بعض الحالات ينصح الأطباء بتناول أقراص الجلوكوز الطبيعى، لكن لا تؤخذ إلا تحت استشارة طبية.

حاول أن تراقب نسب السكر في الدم لديك على الدوام ما دمت تعاني من انخفاض في نسب السكر في الدم، وحاول إجراء أكثر من قياس للسكر على أيام متتالية واذهب بها إلى طبيبك المختص الذى سوف يساعدك بنظام غذائى على ضبط مستوى نسبه بالسكر، فقد يحتاج الأمر إلى خطة علاج.