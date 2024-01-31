شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الاستحمام بالماء البارد أفضل من الساخن؟ خبير مناعة يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أمجد الحداد، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والمناعة بـ"المصل واللقاح"، إن الاستحمام بالماء البارد أفضل من الاستحمام بالماء الساخن وشديد السخونة، حيث يعمل الماء البارد على تحسين أداء جهازنا المناعى ويزيد من العوامل المضادة للإلتهاب في جسم الإنسان، كما هو الحال مع الثلج أيضا.

وأوضح، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الرياضيين الذين يقومون بالاستحمام بالماء المثلج يزيد من كفاءة العضلات والدورة الدموية بجسم الإنسان حيث إن الماء البارد والمثلج يحسن من تقوية جهاز المناعة ويزيد من العوامل المضادة للالتهاب في جسم الانسان سواء فى الشتاء أو الصيف، مضيفا: "لكن هناك بعض المحاذير خصوصا لمرضى حساسية الصدر والأنف، فخروجهم بعد الاستحمام إلى جو دافىء مباشرة يعرض أجسادهم لاختلافات درجة الحرارة مما يعرضهم لنزلات البرد".

وقال، إنه فى حالة عدم القدرة على تحمل الماء البارد ينصح بالماء الفاتر وليس شديد السخونة، لأنه يؤثر على جلد الإنسان ويزيد من حساسية الجلد لأن الأوعية الدموية يحدث لها نوع من التمدد فيشعر جسم الإنسان بارتفاع في درجة حرارة الجسم فيزيد الإحساس بالحكة الجلدية، وكذلك فإن تعرض الشخص لـ"دش" شديد السخونة والخروج إلى طقس شديد البرودة فجأة يعرضه لصدمة حرارية والإصابة بنزلات البرد.

وأضاف، أن الأطعمة التي تقلل من التهابات الجسم هي الثوم والبصل والكركم والمحتوية على مادة الكركومين لأنها تحتوى على مضادات أكسدة، ومضادات التهاب، وكذلك شراب العرقسوس، لأنه يحتوى على مواد كورتيزونية طبيعية تقلل الالتهاب في الجسم، ولكن يحذر من تناولها مرضى السكر والضغط والكلى والقلب.

وقال، إن البقوليات مثل الفول والعدس، والمكسرات مثل السودانى والكاجو والفذدق والبندق واللوز، وعين الجمل، وجميع المكسرات، تحتوى على الزنك الذى يعمل كمضاد للفيروسات، ومضاد للالتهابات، بالإضافة الى الخضروات الملونة والتي تحتوى على عناصر غذائية غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلفل بألوانه الأصفر والأخضر والأحمر.