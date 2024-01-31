شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل نفسية ومرضية تسبب تساقط الشعر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر عند الأطفال مشكلة نادرة الحدوث، لكن إن حدثت كان ذلك دالا على مشكلة مرضية ما أو نفسية أو سلوكية.

وذكر تقرير نشر فى موقع healthy children أن هناك الكثير من الأسباب والعوامل، التى تؤدى إلى تساقط الشعر عند الأطفال أبرزها..

- الضفائر والكعكة وبعض التسريحات والتصفيفات للفتيات التى يتم فيها شد الشعر بشكل كبير ما يؤثر بشدة على سلامة الجذور ويؤدى إلى تساقطه.

- بعض الحالات التى تعانى من أمراض مناعة ذاتية مثل الثعلبة.

- ارتداء القبعات باستمرار للطفل خاصة من النوعيات غير القطنية قد يؤدى إلى تساقط الشعر.

- الإجهاد البدنى الحاد للأطفال قد يؤدى إلى تساقط الشعر لدى البعض منهم، مثل ارتفاع درجة حرارتهم بشدة فضلا عن تعرضهم لبعض الجراحات أو الأمراض شديدة التأثير.

- قد يتساقط شعر بعض الأطفال عند تعرضهم لضغط نفسى شديد وإجهاد نفسى حاد، نتيجة هذا الإجهاد الحاد والشعور بالضغط الحاد يتساقط ويختفى الشعر فى بعض الحالات.

- التساقط الكربى وهو نتيجة تعرض الطفل لكرب شديد سواء تغيير مدرسته أو تغيير منزله أو بيئته أو وفاة أحد المقربين إليه، قد يتعرض بعدها لحالة تساقط شعر شديدة.

- بعض الحالات التى يعانى فيها بعض الأطفال الكبار من هوس نتف الشعر يؤدى هذا الأمر إلى اختفاء الشعر وتساقطه تدريجيا.

- الإصابة بالعدوى الفطرية فى الرأس قد تؤدى إلى تساقط الشعر بشدة عند الأطفال، مثل عدوى السعفة التى تصيب الرأس وتؤدى إلى اختفاء الشعر فى مناطق بعينها.