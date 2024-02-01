شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد قشور الفاكهة والخضراوات والأضرار المحتملة للإسراف فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البعض تقشير الفاكهة والخضار فى حين يفضل البعض الآخر تناولها كما هى وبكثرة، وأوضح تقرير نشر فى موقع "كيورا" أن قشور الفاكهة والخضراوات لها الكثير من الفوائد الصحية، وأيضا لها بعض الأضرار إذا ما أسرف الإنسان فى تناولها.

وذكر التقرير مجموعة من فوائد وإيجابيات تناول القشور خاصة الفاكهة وبعض الخضراوات، فمن أبرز هذه الفوائد أن هذه القشور تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة لصحة الجسم فأغلب قشور الفاكهة تحتوى على نسب ألياف عالية تشعر الشخص بالشبع.

وقد تحتوى القشور أيضا على مضادات أكسدة طبيعية تساعد على مقاومة الالتهابات والشيخوخة المبكرة.

وتحتوى أغلب هذه القشور على فيتامين سى المهم والضرورى لصحة الجسم ومناعته.

لا تخلو القشور من الألياف والمعادن لذا تساعد على الهضم، وتعزيز نسب الكوليسترول فى الدم فضلا عن أنها تزيد الشعور بالامتلاء، فتحسن من تعامل متناولها مع الوزن والدهون، وبالتالي تساعد على التحكم في الوزن دون الإصابة بالسمنة.

أما أضرار القشور التي حذر منها التقرير خاصة إذا ما أسرف الإنسان في تناولها فتلك التي تتعلق باضطرابات الهضمية التي تحدث عند البعض، فقد تسبب الكميات الكبيرة من القشور اضطرابات هضمية وانتفاخات وغازات، فضلا عن أن بعض الفاكهة والخضراوات التي يتم رشها بالمبيدات وعدم غسلها جيدا عند تناولها قد تزيد فرص الإصابة بمشكلات معوية لذا يجب غسلها جيدا وتجفيفها قبل تناولها.