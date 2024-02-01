شكرا لقرائتكم خبر عن حمية المنطقة الزرقاء للحصول على عمر طويل وتحسين صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "حمية المنطقة الزرقاء" نظام غذائى يحتوى على مزيج من الأطعمة الصحية وأنواع مختلفة من الأطعمة، وتكون أغلبها أطعمة نباتية، واستوحى اسم حمية المنطقة الزرقاء من عادات الأكل للأشخاص الذين يعيشون عمرا طويلا، وذلك وفقا لموقع Healthshots.

وأوضح التقرير أن هناك خمس مناطق فى العالم يعيش فيها سكانها حياة أطول ويتمتعون بصحة جيدة، وهذه المناطق هى أوكيناوا (اليابان)، وسردينيا (إيطاليا)، ونيكويا (كوستاريكا)، وإيكاريا (اليونان)، ولوما ليندا (كاليفورنيا).

وهؤلاء السكان يتعمدون في نظامهم الغذائي على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات تعتبر مصدرا رئيسيا للغذاء لديهم، وكميات معتدلة من الأسماك والمأكولات البحرية، والقليل جدًا من اللحوم ومنتجات الألبان، والتركيز على الأطعمة الطازجة والموسمية، كما يشجع هذا النظام الغذائي على شرب الكثير من الماء، وشاي الأعشاب.

ولا يقتصر النظام الغذائي للمنطقة الزرقاء على اختيارات الطعام فقط بل يتعلق أيضًا بممارسات نمط الحياة التي تساهم في طول العمر، مثل النشاط البدني المنتظم، والعلاقات الاجتماعية القوية، وتقنيات الحد من التوتر.

فوائد رجيم المنطقة الزرقاء - يزيد العمر النظام الغذائي غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية من المصادر النباتية، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وقد يساعدك ذلك على العيش لفترة أطول. - يحسن صحة القلب - يحسن صحة القلب من خلال التركيز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والدهون الصحية من المكسرات والأسماك، يعزز النظام الغذائي صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم. - إدارة الوزن - إدارة الوزن يحتوي نظام المنطقة الزرقاء على نسبة عالية من الألياف وقليل من الأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي، ويعزز الشبع ويقلل من تناول السعرات الحرارية. - يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة - يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة النظام الغذائي يدور حول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، لذلك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري والسرطان والأمراض العصبية. - يعزز عملية الهضم - يعزز عملية الهضم يحتوي على الألياف في الأطعمة النباتية ويدعم صحة الجهاز الهضمي والميكروبيوم.