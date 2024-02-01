شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمرأة للاعتناء بالنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية الشخصية والنظافة أمر فى غاية الأهمية فى حياة كل امرأة لتجنب المشكلات التناسلية، وكذلك الأمراض الجلدية، لأن الإهمال فى هذا الأمر يرفع فرص العدوى البكتيرية والفطرية، وعلى كل امرأة أن تهتم بنظافتها الشخصية بشكل جيد دون مغالاة أو تفريط.

وأوضحت الدكتورة ابتسام أحمد استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية بطب قصر العينى أن العناية النسائية تحتاجها كل امرأة للتمتع بصحة جيدة، ومن أساسيات العناية النسائية..

- الاهتمام بعدم المغالاة فى استخدام الغسول المهبلى لأنه قد يسبب الجفاف الحاد فى المنطقة، ما قد يزيد الالتهابات والتشققات والهرش، ونمو البكتيريا والفطريات.

- علاج أى أعراض تصيب هذه المنطقة وبين الفخذين لأنها تكون علامة على مشكلة جلديه تحتاج لعلاج سريعا.

- يمنع وضع المعطرات أو الكريمات ذات العطور أو كريمات الكورتيزون أو كريمات المضاد الحيوى فى تلك المنطقة دون استشارة الطبيب المختص.

- الاهتمام باختيار ملابس جيدة الصنع جيده الألياف قطنية.

- الاهتمام باستخدام الغسول كل ثلاثة أيام مرة أو مرة واحدة فى الأسبوع، وفقا لطبيعة الجلد وما تراه الطبيبة المختصة المتابعة للحالة.

- قد يسبب الإفراط فى استخدام الغسول المهبلى الإصابة بالتهابات المهبل، وقد تصل حد الإصابة بالتهابات الحوض، والتهاب العنق الرحمى أيضا لذا يجب ترشيد استخدامه من حالة لأخرى فالأمر يختلف ولا يتشابه.

- اجعلى الطبيب المختص هو الذى يختار لك النوع المناسب لبشرتك من الغسول المهبلى.