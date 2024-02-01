شكرا لقرائتكم خبر عن ما تسمعيش كلامهم.. الشاى والقهوة للطفل مضران ولو ملعقة صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد ينصحك البعض بإعطاء طفلك ملعقة من الشاى لتقوية أعصابه، هذه الأفكار مغلوطة تؤدى إلى مخاطر شديدة تضر بصحة الطفل وعلى الأم عدم الالتفات لها.

يدعم تقرير نشر فى موقع health shots هذه الحقيقة، مؤكدا خطأ الاعتقاد الشائع بأن ملعقة من الشاى قد تفيد الطفل ولا تضره، ومن أبرز هذه المخاطر الصحية التى تصيب الطفل عند شرب الشاى أو القهوة ولو بنسب بسيطة جدا..

- احتواء الشاى والقهوة على الكافيين بنسب كبيرة فضلا عن أن تأثيرها يكون على الطفل كبيرا ومؤثرا للغاية أكثر من الكبار الذين اعتادوا تناول الشاى والقهوة، وبالتالى يسبب لهم الأرق الشديد واضطرابات النوم الكبيرة.

- الكافيين متواجد فى كثير من المخبوزات والحلويات والشيكولاتة والبسكويت، لذلك عندما تعطى طفلك الشاى أو القهوه بالتالى فأنت تزيد نسب الكافيين التى تدخل جسمه يوميا وهو ما يضره بشدة.

- الكافيين بشكل عام يؤثر بشكل سلبى بشدة على المعادن التى تدخل جسم الطفل من خلال الطعام وبالتالى يؤثر على امتصاصها وعلى استفادة جسم الطفل منها.

- تدريجيا يجعل مناعة الطفل فى انخفاض نتيجة عدم قدرة الجسم على الامتصاص الجيد لكل الفيتامينات وعناصر الأطعمة.

- إضافة السكر للشاى والقهوة وتناول الطفل لهما يؤثر على شهيته بشكل كبير ويجعله غير مقبل على الطعام.

- يؤثران بشدة على وزن الطفل بشكل غير مباشر.

- يؤثر الكافيين على مزاج الأطفال ويجعلهم غير متزنين.

- أظهرت الدراسة وفقا لما قاله التقرير أن قلب وكليتى وكبد الأطفال تتأثر بالكافيين بشكل سلبى.