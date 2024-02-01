شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للحامل تناول مكملات الحديد؟.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من أصعاب الفترات التى تمر بها النساء، فتفقد الكثير من العناصر الغذائية الأساسية فى الجسم لمساعدة الجنين على التغذية الصحية، وهذا يؤثر على صحة الأم، فقد تصاب بفقدان الكالسيوم بالجسم، وأيضا زيادة فرص للأنيميا بسبب فقدان الحديد.. فهل من الآمن أخذ مكملات الحديد خلال فترة الحمل؟

أكد الدكتور إبراهيم جودة استشارى النساء والتوليد فى كلية طب الزقازيق أن الحديد من العناصر الغذائية المهمة التى تساعد فى زيادة إنتاج الهيموجلوبين، حيث يحمى وجوده من الإصابة بالأنيميا، وضعف الجهاز المناعى، وعند تعرض الحامل لنقص نسبته يزداد فرص تعرضها للعدوى الفيروسية والبكتيريا، بسبب ضعف المناعة نتيجة لنقص نسبة الحديد فى الجسم.

وأضاف استشارى النساء والتوليد أن نقص نسبة الحديد فى الجسم لدى الحامل يعرضها للولادة المبكرة، ويزيد من فرص انخفاض وزن الجنين عند الولادة، فيؤثر على نمو الجنين، لذا فهو من المكملات الغذائية المهمة للحامل خلال الحمل.

وأوضح أن نقص نسبة الحديد فى الجسم يرجع سببه لزيادة نسبة الدم للحامل، لأنها توصل الدم للجنين، وأيضا تلبى احتياجات جسمها، لذا على الحامل تناول الأطعمة الغنية بالحديد كالعسل الأسود، والبنجر، والسبانخ، والبقدونس، والجرجير، للحفاظ على صحتها وصحة جنينها، لأن الحديد أحد مكونات الهيموجلوبين وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسئول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، وعند حدوث خلل في هذه النسب تتأثر الحامل وجنينها، لأن نقص نسبة الحديد تؤثر على نمو مخ الجنين.

وأكد استشارى النساء والتوليد إمكانية أخذ مكملات الحديد للحامل، لكن بعد إجراء تحليل صورة الدم الكاملة، وبعد تناول جميع الأطعمة الغنية بهذا العنصر المهم، وحال عدم استجابة الجسم، وتعرض الحامل للأنيميا نبدأ بأخذ حبوب مكملة للحديد، وإجراء التحليل بعد 3 أسابيع، وحال عدم استجابة الجسم نبدأ فى أخذ الحديد فى الوريد بالمستشفى ويكون تحت إشراف طبى.