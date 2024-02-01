شكرا لقرائتكم خبر عن حرق الدهون ومحاربة الالتهابات أبرز فوائد الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة، بسبب موجة سقيع شديدة، ودائما ما يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة، والجلوس فى المنزل تجنبا للأمراض، مع التدفئة الجيدة، لكن هل فكرت يوما بأن هناك العديد من الفوائد الصحية التى تحل على الجسم عند التعرض لبرودة الطقس؟.

أكد تقرير منشور عبر موقعى mpcp وhealth وجود العديد من الفوائد الصحية للتعرض لبرودة الطقس، ومنها..

- يساعد على حرق الدهون والتخلص من السمنة

أكدت العديد من الدراسات الطبية أن التعرض للبرد يساعد فى زيادة حرق الدهون المتراكمة فى الجسم، حيث أوضح الباحثون إلى أن التعرض المتكرر للبرد قد يكون نهجا تكميليا لمعالجة السمنة، حيث يؤدى التعرض لدرجات الحرارة الباردة إلى زيادة مستويات الأديبونيكتين، وهو البروتين الذى يزيد من حرق الدهون، وترتبط المستويات المنخفضة من الأديبونيكتين بالسمنة .

- يحارب الالتهابات

التعرض لدرجات الحرارة الباردة يرفع مستوى الأديبونيكتين، وهو البروتين الذى يقاوم الالتهاب، وكشفت دراسة أخرى أن ممارسة الرياضة فى البرد تقلل من الاستجابة الالتهابية التى تظهر فى بيئات درجة الحرارة العادية.

- قد يدعم طول العمر

أكد الباحثون إلى أن انخفاض درجة الحرارة يعزز طول العمر عن طريق إبطاء معدل تفاعل العمليات الأيضية المختلفة، وهذا يعنى عددًا أقل من المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائى، مثل أنواع الأكسجين التفاعلية، وبدلاً من ذلك، قد يكون زيادة طول العمر نتيجة التعرض للبرد بسبب تعديل الجينات، مثل TRPA-1 وDAF-16.

- يقوى الجهاز العصبى

يتم تعديل الزيادة فى حرق الدهون أثناء التعرض للبرد بواسطة الجهاز العصبى، وتعمل درجات الحرارة الباردة بمثابة "تمرين" خفيف للجهاز العصبى، الذى يتكيف ويقوى.

- ينظم مستويات السكر فى الدم

وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الأديبونيكتين تزيد بنسبة 70% بعد التعرض للبرد، والأديبونيكتين هو بروتين يشارك فى تنظيم نسبة الجلوكوز فى الدم، مع مستويات منخفضة غالبًا ما توجد في مقاومة الأنسولين.

- يحسن نوعية النوم

تعد التقلبات الطبيعية في درجات الحرارة اليومية منظمًا مهمًا لدورات النوم.