شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نفسية وجسدية لاختفاء أعراض المرض عند الذهاب للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بألم شديد فى الجسم وبعض الأعراض كالتهاب المفاصل، أو ضيق التنفس، أو ألم فى الحلق، أو ألم فى القلب، وبعد ذهابك للطبيب تختفى الأعراض؟ هناك أسباب نفسية وجسدية لهذا الأمر يوضح هذا التقرير المنشور عبر موقع doctissimo.

وأشار التقرير إلى أن اختفاء أعراض الإعياء عند الذهاب إلى الطبيب موقف شائع لدى البعض وهذا يطلق عليه "تأثير غرفة الانتظار" لكنه معروف لدى الأطباء أنه أمر شائع، لافتا إلى أن هناك بعض الأسباب النفسية والجسدية التى يمكن تفسيرها، ومنها..



- تأثير الانتباه - تأثير الانتباه مجرد الذهاب إلى الطبيب يمكن أن يجذب المزيد من الانتباه إلى الأعراض، وعندما يركز الشخص أكثر على أمراضه أو يشعر بالقلق بشأنها، فقد يرى أن الأعراض أكثر حدة، وبمجرد زيارة الطبيب، يتحول انتباه الشخص إلى التقييم الطبى، مما قد يقلل من إدراك الأعراض. - تأثير الدواء الوهمى - تأثير الدواء الوهمى التوقع البسيط للراحة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على إدراك الأعراض، السياق الطبي، بما في ذلك زيارة الطبيب، يمكن أن يؤدي إلى آليات نفسية تؤدي إلى تحسن مؤقت في الأعراض. - تباين الأعراض - تباين الأعراض قد تكون بعض الأعراض متقطعة، أى أنها تظهر وتختفي تلقائياً، لذلك من الممكن أن تكون الأعراض قد تضاءلت بشكل طبيعي قبل زيارة الطبيب. - التأثير النفسى - التأثير النفسى يمكن تقليل القلق أو التوتر المرتبط بالأعراض بمجرد تواجد الشخص في بيئة طبية مطمئنة، الثقة في العملية الطبية والتفاعل مع الطبيب يمكن أن يساهم أيضًا في الراحة المؤقتة.

وسواء كانت لديك أعراض أم لا في وقت الفحص، فلا ينبغي أن يكون لذلك أي تأثير على الرعاية الجيدة التي يقدمها لك طبيبك.

من المهم ملاحظة أن تخفيف الأعراض أثناء زيارة الطبيب لا يعني بالضرورة أنها ليس لها أساس طبي حقيقي، يتم تدريب الأطباء على تقييم الأعراض بدقة، مع الأخذ في الاعتبار، التاريخ الطبي والفحوصات البدنية والاختبارات التشخيصية.