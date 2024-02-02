شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات مفيدة لمرضى باركنسون الشلل الرعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون أو الشلل الرعاش كما هو معروف أحد أشهر الأمراض التى يعانى منها البعض، وتتمثل أعراضها فى ظهور حالة من الشلل الرعاش، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع كيورا المعنى للصحة العامة، مؤكدا أهمية التغذية فى حياة هؤلاء المرضى.

وتابع التقرير أن هناك بعض الأطعمة التى تساعد مرضى الشلل الرعاش على التخفيف من حدة الأعراض وتحسين حالتهم وصحتهم العامة والتى من بينها..

الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى الذى يعد مصدرا مهما للألياف والمعادن، ويساعد على تعزيز مستويات السكر فى الدم وضبطها، كذلك من أهمية الحبوب الكاملة أنها تكون خفيفة على الأمعاء وتساعد الجهاز الهضمى فى عملياته وعمليات التمثيل الغذائى المهمة والضرورية.

البروتين غير المحتوى على الدهون الضارة وذلك لأن البروتين هام جدا لمرضى الشلل الرعاش لتعزيز وظائف العضلات والمفاصل فالدجاج والسمك، وكذلك البروتين النباتى المتواجد فى الفاصوليا ومصادر البروتين غير المحتوية على الدهون يساعد هؤلاء المرضى على تعزيز صحتهم العامة وتقليل نسب الكوليسترول الضار لديهم.

الأطعمة التى تقلل الالتهابات وتكافحها وتساعد على الالتئام السريع مثل الأسماك التى تحتوى على الأوميجا 3، وكذلك بذور الكتان والجوز والمكسرات.

لابد من أن يتناول مريض باركنسون الكثير من الماء لكى يواجه الجفاف ويكون رطبا طوال اليوم، لذلك عليه أن يتجنب كل المشكلات الهضمية ومشكلات الجفاف من خلال تناول الماء بشكل منضبط وبكميات كبيرة.

تناول الكثير من المشروبات منزوعة السكر.

الفواكة قليلة السكر المليئة بالألياف كالتفاح والكمثرى، والاهتمام أيضا بالخضراوات الصحية الورقية الغنية بالمياه.