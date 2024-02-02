شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر فود" لتعزيز ذاكرة طفلك.. أبرزها السبانخ والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سنوات التكوين والنمو الحاسمة فى مرحلة الطفولة لا تعزز التغذية الصحيحة ذاكرة الطفل فحسب، بل تعزز التركيز أيضًا.

ووفقا لموقع healthsite يساعد دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المتنوعة فى منع أمراض نمط الحياة، ويعزز الذاكرة والتركيز والنمو العام لدى الأطفال، وتشمل أبرز هذه الأطعمة ما يلى..

الخضراوات الورقية الخضراء

تعد الخضراوات الورقية الخضراء، بما فى ذلك السبانخ وأوراق الحلبة وأوراق الكزبرة، مصدرًا قويًا للفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن والألياف الغذائية، فهى غنية بفيتامينات A وB وE ​​وK وC، إلى جانب البيتا كاروتين والفولات، وهى تدعم نمو الدماغ السليم، وهو أمر بالغ الأهمية للأطفال الأصغر سناً، وتساعد هذه الأطعمة الفائقة فى نمو الأمعاء، وذلك بفضل محتواها من الألياف، ما يسهل امتصاص العناصر الغذائية.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان عبارة عن وجبة إفطار مليئة بالألياف مع مؤشر نسبة السكر فى الدم منخفض وخصائص خفض الكوليسترول، وتوفر إمدادات ثابتة من الطاقة للجسم والدماغ، كما يبقى الأطفال فى حالة تأهب عقلى، ويقلل من الإمساك، ويدعم صحة الأمعاء، ويعد الشوفان خيارًا ممتازًا لإطلاق الطاقة بشكل مستدام، ما يجعله مثاليًا قبل الامتحانات.

التوت

الفواكه مثل التوت الأسود والتوت والفراولة والكرز الأحمر غنية بالأنثوسيانين والفلافونويد، ما يدعم وظيفة الذاكرة، فالتوت ملىء بمضادات الأكسدة والألياف، ويحارب الالتهابات ويعزز صحة الجلد، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن، مما يساهم فى تقوية العظام والمفاصل.

المكسرات والبذور

توفر المكسرات والبذور والفواكه الجافة طاقة فورية للأطفال، حيث يحتوى الجوز واللوز والفستق والكاجو على نسبة عالية من الدهون الصحية والمعادن والفيتامينات، مما يعزز الذاكرة والقدرات المعرفية، البذور مثل اليقطين والشيا والسمسم وعباد الشمس وبذور الكتان توفر الألياف وتأثيرات مضادة للالتهابات.

البيض والسمك

يعتبر البيض والأسماك ضروريًا لصحة الدماغ، حيث يوفران أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو أمر حيوى لنمو الدماغ والخلايا العصبية، فهى غنية بالبروتينات والفيتامينات B6 وB12 وD، وتساهم هذه الأطعمة الفائقة فى الحفاظ على البصر، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، وتسريع عملية التمثيل الغذائى.