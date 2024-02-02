شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أخطاء ترتكبها في الجيم قد تسبب لك إصابات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب الكثير من الأشخاص إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" لتحقيق أهداف اللياقة البدنية، سواء كان ذلك فقدان الوزن أو بناء العضلات، لكن قد يرتكب البعض أخطاء تؤثر على صحته، وتؤدى إلى العديد من الإصابات التي قد تكون خطيرة للغاية في بعض الأحيان، لذلك، من المهم توخي الحذر أثناء التدريب، في هذا التقرير نتعرف على أخطاء قد ترتكبها في الجيم قد تسبب لك إصابات خطيرة، وفقاً لخبراء الطب الرياضى، بحسب موقع timesnow.

أخطاء قد ترتكبها في الجيم قد تسبب لك إصابات خطيرةرفع الأوزان الثقيلة بسرعة كبيرة

أحد الأخطاء التي يرتكبها الناس هو أنهم يحملون أوزانا ثقيلة جدًا بالنسبة لقدراتهم، وهذا أمر سيئ لأنه لا يزيد من خطر الإصابة فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن يمنعك من ممارسة التمارين الرياضية لأنك ستجد صعوبة بالغة في أداء الحركات.

رواد صالة الألعاب الرياضية الجدد يتخطون عمليات الإحماء وهذا يزيد مرة أخرى من خطر الإصابة لأن الجسم غير مستعد لممارسة الرياضة، كما يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى أن تجد التمرين صعبًا للغاية لأنك لم تجتهد لأداء التمرين الذي تخطط له.

عندما تستريح بين التمارين، فهذا يساعد عضلاتك على التعافي.

- ممارسة الرياضة على جهاز المشي فقط

الكثير من الأشخاص يقومون بممارسة التمرين بأكمله على جهاز واحد فقط والذي عادةً ما يكون جهاز المشي أو الدراجة على الرغم من أن جميع التمارين جيدة، إلا أن هذا قد يكون خطأ لعدة أسباب، ومع ذلك، لا يمكن أن يعمل هذا إلا على عدد قليل من مجموعات العضلات وقد تشعر بالملل بسهولة شديدة.

عدم شرب كمية كافية من الماء

من المهم جدًا شرب الماء والبقاء رطبًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية وعدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يؤثر في النهاية على جسمك سلبًا.

عدم أخذ الوقت الكافي لتبريد العضلات

الكثير من رواد الجيم الجدد لا يأخذون وقتًا لتهدئة عضلاتهم، وبعد أن يقومون بإنهاء التمرين مباشرة يذهبوا إلى المنزل، وقد يؤدي ذلك إلى شد عضلاتك والتسبب في الإصابة في النهاية وقد تشعر أيضًا بألم في العضلات بعد التمرين إذا لم تهدأ، لذا تأكد من تبريد جسمك لمدة أربع إلى خمس دقائق قبل العودة إلى المنزل.