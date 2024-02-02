شكرا لقرائتكم خبر عن قبضة اليد الضعيفة تشير إلى الإصابة بـ5 أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبضة اليد الضعيفة علامة على وجود مشكلة صحية كامنة فى الجسم، مثل مرض السكرى من النوع 2 ومشاكل القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والكبد وغيرها، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

وكشفت دراسة حديثة أجراها أطباء دلهى فى أبولو وفورتيس أنه لا ينبغى الاستخفاف بضعف اليد المفاجئ لأنه قد يكون مؤشرًا على الإصابة بسكتة دماغية أو مشكلة فى القلب، ويمكن أن تكون علامة على مشاكل صحية أخرى مثل متلازمة النفق الرسغى، أو فتق القرص العنقى، أو هشاشة العظام، أو الاعتلال العصبى السكرى.

كما يمكن أن يشير ضعف قبضة اليد أيضًا إلى التغيرات التى تحدث فى الجسم بسبب مقاومة الأنسولين، وهذا قد يعنى زيادة فرص الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

فإذا شعرت أن يدك ضعيفة، فقد يعنى ذلك أنك لا تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وأنك تعانى من نقص العناصر الغذائية.

وأوضح التقرير أن ضعف اليد ليس فقط علامة على وجود مشكلة صحية، بل قد يكون علامة على التوتر والإجهاد، فإن ضعف اليد المستمر أو الذى يحدث دون أى سبب واضح يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة فى صحتك العامة، وقدم التقرير، أبرز الأسباب الصحية المؤدية للإصابة بقبضة يد ضعيفة، ومنها..