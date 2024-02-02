شكرا لقرائتكم خبر عن قبضة اليد الضعيفة تشير إلى الإصابة بـ5 أمراض والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت دراسة حديثة أجراها أطباء دلهى فى أبولو وفورتيس أنه لا ينبغى الاستخفاف بضعف اليد المفاجئ لأنه قد يكون مؤشرًا على الإصابة بسكتة دماغية أو مشكلة فى القلب، ويمكن أن تكون علامة على مشاكل صحية أخرى مثل متلازمة النفق الرسغى، أو فتق القرص العنقى، أو هشاشة العظام، أو الاعتلال العصبى السكرى.
كما يمكن أن يشير ضعف قبضة اليد أيضًا إلى التغيرات التى تحدث فى الجسم بسبب مقاومة الأنسولين، وهذا قد يعنى زيادة فرص الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.
فإذا شعرت أن يدك ضعيفة، فقد يعنى ذلك أنك لا تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وأنك تعانى من نقص العناصر الغذائية.
وأوضح التقرير أن ضعف اليد ليس فقط علامة على وجود مشكلة صحية، بل قد يكون علامة على التوتر والإجهاد، فإن ضعف اليد المستمر أو الذى يحدث دون أى سبب واضح يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة فى صحتك العامة، وقدم التقرير، أبرز الأسباب الصحية المؤدية للإصابة بقبضة يد ضعيفة، ومنها..
غالبًا ما يرتبط ضعف قبضة اليد بانخفاض كتلة العضلات وقوتها، ما قد يزيد من خطر الإصابة ويؤثر على الأداء البدني العام.
- صحة القلب والأوعية الدموية
تشير الأبحاث إلى أن قوة القبضة ترتبط بصحة القلب والأوعية الدموية، وقد تشير القبضة الأضعف إلى ضعف الدورة الدموية وعوامل الخطر المحتملة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
- مقاومة الأنسولين
ارتبط انخفاض قوة القبضة بمقاومة الأنسولين وزيادة احتمال الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، وقد تشير إلى مشاكل التمثيل الغذائى الأساسية التى تحتاج إلى الاهتمام.
- الحالة الغذائية
يمكن أن يؤدى عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية أو سوء التغذية إلى ضعف العضلات، بما فى ذلك عضلات اليدين، وقد تشير القبضة الضعيفة إلى الحاجة إلى إعادة تقييم العادات الغذائية وضمان التغذية السليمة.
- التدهور الوظيفى العامضعف قبضة اليد علامة على التدهور الوظيفي العام لدى كبار السن، ويمكنه التنبؤ بقيود الحركة ومخاطر الوفيات، ويمكن أن تساعد التمارين المنتظمة وتغيير نمط الحياة فى تحسين قوة القبضة والصحة العامة.
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