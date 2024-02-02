شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين دور البرد والتهاب الأذن الداخلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإصابة بنزلات البرد الشديدة يظهر ألم يصعب تحمله في الكثير من الأحيان بالأذن، وعند الذهاب للطبيب للتعرف علي سبب الألم يكتشف الشخص أنه مصاب بالتهاب الأذن الداخلية.

وأوضح الدكتور سامي عبد الجواد استشاري الأنف والأذن والحنجرة ففي كلية طب الزقازيق، أن التعرض لإلتهاب الأذن الداخلية أمر مزعج لدى المصاب، ويعد في بعض الأحيان ناتج عن الإصابة بنزلات البرد الشديدة، أو التهاب السحايا الجرثومية.

وأضاف استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن هناك جزءا في الأذن الداخلية يطلق عليه المتاهة، وعند تعرضها لعدوى فيروسية كنزلات البرد أو الأنفلونزا، يتعرض الشخص لمشكلة في السمع والاتزان.

وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن هناك بعض الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالتهاب الأذن الداخلية، ومنها الدوخة الشديدة، وحدوث مشاكل في السمع، والرغبة في الغثيان، والقيء، بالإضافة إلي ألم شديد في الأذن، والصداع الشديد، وفي بعض الأحيان يخرج إفرازات من الأذن.

وأكد على ضرورة العلاج بشكل سريعا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية، كفقدان السمع الجزيء أو الكلي، حيث يعتمد العلاج أدوية مضادة للفيروسات، أو البكتيريا أي المضادات الحيوية،، ولكن يجب الذهاب للطبيب لتحديد نوع العلاج الجيد.